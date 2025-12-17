La Cámara Baja de Estados Unidos (EE.UU.) rechazó este martes dos resoluciones que buscaban retirar a tropas estadounidenses en caso de que estallara un conflicto con Venezuela o con organizaciones terroristas designadas por el presidente Donald Trump en Latinoamérica.

Más noticias:

La Cámara Baja de EE.UU. a las resoluciones para retirar tropas ante eventual conflicto con Venezuela

La decisión se produjo en medio de una escalada de la presión de Washington sobre Caracas.

En primer término, la Cámara de Representantes desestimó la resolución concurrente 61, por 216 votos a favor y 210 en contra.

Esta invocaba la capacidad del Congreso para retirar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de hostilidades con organizaciones terroristas designadas por el presidente en el hemisferio occidental.

Posteriormente, la resolución concurrente 64, que ordenaba la retirada de tropas de hostilidades dentro o contra Venezuela no autorizadas por el Congreso, también fue tumbada.

Le puede interesar: Asamblea apoya medidas contra Nicolás Maduro y para ‘restaurar la democracia’ en Venezuela

El Partido Republicano de Donald Trump mantiene una exigua mayoría.

La votación concluyó con 213 sufragios a favor y 211 en contra.

Poderes de guerra y debate constitucional

Ambas iniciativas, no vinculantes por sí solas, apelaban a la sección 5 de la Resolución sobre Poderes de Guerra.

Esta resolución faculta al Congreso a ordenar al presidente la retirada del ejército de EE.UU. de determinados escenarios si cuenta con el respaldo de una resolución conjunta.

Poco antes de las votaciones, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, reiteró que Trump “no tiene la autoridad” para usar la fuerza militar en el Caribe sin autorización del Congreso.

Escalada de tensión con Caracas

La tensión en torno a Venezuela se intensificó tras el anuncio de Trump de que EE.UU. bloqueará todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país suramericano.

Más noticias: Nicolás Maduro pide apoyo de fuerzas colombianas en plena tensión con EE.UU.

El mandatario aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro utiliza yacimientos de crudo y activos para extraer petróleo “robados”.

En los últimos días, Trump también afirmó que EE.UU. pronto comenzará a realizar ataques contra activos de grupos del narcotráfico ubicados en territorio venezolano, lo que añade presión al ya tenso escenario regional.

Con información de EFE.

Información extra: EE.UU.

Te recomendamos