El Primer Ministro de Curazao, Gilmar Pisas, confirmó este martes 26 de agosto de 2025 que tres buques de guerra de Estados Unidos arribarán a la isla como parte del despliegue militar en el Caribe.

El primero, el destructor USS Gravely, arribará este jueves 28 de agosto. Después llegarán el USS Jason Dunham y el USS Sampson, todos de la clase Arleigh Burke de misiles guiados.

Estos buques, diseñados para operaciones de defensa aérea, antisubmarina y de superficie, se asignaron a tareas contra los cárteles de la droga en el Caribe y Sudamérica.

Con este movimiento, la administración de Donald Trump intensifica la operación militar en la región y aumenta la presión sobre Venezuela, según confirmó el Primer Ministro de Curazao.

De acuerdo con El Tiempo de Bogotá, la semana pasada Washington envió el Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato, conformado por el USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale.

A inicios de septiembre se sumarán el crucero USS Lake Erie y el submarino nuclear USS Newport News, según El Tiempo.

Con ello, el despliegue de Estados Unidos en el Caribe suma siete buques y un submarino, con unos 4 500 militares, incluidos más de 2.000 infantes de marina.

Maduro responde con advertencias

En respuesta a estos anuncios, Nicolás Maduro aseguró que a Venezuela “no la toca nadie” y que activó las fuerzas de defensa “las 24 horas del día”.

El líder venezolano también informó del despliegue de 15 000 efectivos en la frontera con Colombia para operaciones contra el narcotráfico, según recogió El Tiempo.

Mientras tanto, Washington duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, a quien acusa de violar las leyes estadounidenses sobre narcóticos. La Casa Blanca reiteró que está dispuesta a usar “todo su poder” para frenar el flujo de drogas hacia su territorio.