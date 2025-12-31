Brujos, duendes y amuletos, así reciben en México el 2026

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Los estrechos pasillos del Mercado de Sonora, en Ciudad de México, vuelven a llenarse a finales de año de personas que buscan atraer la suerte, protegerse de las malas energías o conocer su destino a través de rituales, amuletos y consultas esotéricas, una tradición que se mantiene viva y que hoy atrae cada vez a más jóvenes, según constató EFE.

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Comerciantes explican sobre el negocio de la santería en México

Entre los puestos, comerciantes como David Hernández, de 23 años, explican que el negocio de la santería y las “ciencias ocultas” se sostiene en la fe.

“No vendemos algo milagroso, es mitad producto y mitad creencia”, señala el joven vendedor, quien asegura a EFE que en esta temporada la demanda se dispara por la cercanía del Año Nuevo.

Los compradores suelen gastar alrededor de 500 pesos (unos 28 dólares) en veladoras, semillas de abundancia, brazaletes de protección y kits rituales que prometen prosperidad y salud.

Nancy Márquez, una clienta habitual, afirma que combina su fe religiosa con limpias y amuletos desde la pandemia, cuando estas prácticas adquirieron un significado especial en su vida, relata a EFE.

Aunque muchos artículos están ligados al catolicismo, otros generan polémica, como la Santa Muerte, una figura rechazada por la Iglesia pero venerada por millones de fieles.

Elizabeth, devota de esta deidad, recorre el mercado para comprar vestidos a sus imágenes como parte de una promesa personal, convencida de que su fe le devolvió las ganas de vivir.

Productos importados en México

El auge esotérico también enfrenta desafíos. Rocío Rivera, comerciante con más de 30 años en el rubro, advierte que la competencia de productos importados, especialmente de origen asiático, ha afectado las ventas de figuras tradicionales como duendes y brujas.

Aun así, el Mercado de Sonora se mantiene como un símbolo de la espiritualidad popular mexicana, donde magia, creencias y esperanza se mezclan para recibir el nuevo año.

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Con información de EFE