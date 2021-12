Brotes de listeriosis en ensaladas envasadas; tres personas murieron

EFE (I)

Dos brotes de listeriosis vinculados a ensaladas envasadas han causado al menos tres muertes y ha obligado a hospitalizar a 22 personas en EE.UU., advirtieron este jueves 13 de diciembre del 2021 los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Uno de los brotes está relacionado con productos de la firma Fresh Express y ha provocado que 10 personas fueran hospitaliazadas en 8 estados, de las cuales una falleció.

El otro brote se vinculó con productos similares de la firma Dole. En este caso se han registrado 16 personas infectadas en 13 estados, con 10 hospitalizadas y 2 muertos.

La listeriosis es una infección causada por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria listeria monocytógenes y los CDC calculan que cada año en EE.UU. unas 1.600 personas enferman por esta causa, de las cuales 260 mueren.

Es más probable que la infección afecte a mujeres embarazadas y sus recién nacidos, adultos de 65 años o mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado.

“Las entrevistas con personas enfermas y los datos de laboratorio muestran que las ensaladas empaquetadas, marca Fresh Express, pueden estar contaminadas y enferman a la gente”, señaló la agencia.

El lunes pasado, la firma Fresh Express anunció que retiraba de los mercados varias de sus ensaladas incluidas las marcas Fresh Express, Bowl & Basket, Giant Eagle, Little Salad Bar, Marketside, O Organics, Signature Farms, Simply Nature, Weis Fresh from the Field y Wellsley Farms Organic.

Asimismo la agencia advirtió que los datos epidemiológicos y de laboratorio recientes indican que también ensaladas envasadas producidas por Dole podrían estar contaminadas.

Este miércoles, Dole retiró varias de sus ensaladas preparadas incluidas las marcas Ahold, Dole, Kroger, Lidl, Little Salad Bar, Marketside, Naturally Better, Nature’s Promise y Simply Nature.

Los CDC recomendaron al público que no consuma estas ensaladas y que las bote a la basura o las devuelva al mercado donde las compró. Además aconsejó una limpieza de los refrigeradores y superficies que hayan estado en contacto con las ensaladas.

“La listeria puede sobrevivir en el refrigerador y se propaga fácilmente a otras comidas y superficies”, añadió CDC.