Brasil intensifica su apuesta por la diversificación de mercados, una política fundamental de competitividad del país para aumentar su resiliencia y crecer en el mercado internacional, que se volvió aún más estratégica ante los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto pese al reciente recorte de las tarifas.

Brasil refuerza su estrategia para diversificar destinos de exportación en un momento marcado por tensiones comerciales con Estados Unidos, informó EFE.

La medida se volvió prioritaria después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, aplicara un arancel adicional del 50 % a 379 productos brasileños, una decisión que impactó especialmente a sectores dependientes del mercado norteamericano.

Aunque Washington anunció recientemente la suspensión parcial de la llamada “tarifa de reciprocidad” para 200 bienes, el alivio arancelario representa solo una reducción de unos 10 puntos porcentuales, insuficiente para revertir los efectos sobre la competitividad brasileña.

Gustavo Ribeiro, gerente de Inteligencia de ApexBrasil, afirmó a EFE que la diversificación “siempre fue una directriz”, pero que el escenario actual exige mayor rapidez para apoyar al sector privado.

Brasil mantiene a Estados Unidos como su segundo mayor destino comercial

Brasil mantiene a Estados Unidos como su segundo mayor destino comercial, detrás de China, lo que convierte las tarifas en un desafío estratégico. La administración de Luiz Inácio Lula da Silva consiguió abrir un canal diplomático con Trump, pero el Gobierno considera que el impacto económico continúa siendo significativo.

A corto plazo, la estrategia brasileña se basa en diagnósticos más precisos, la exploración de oportunidades en mercados ya abiertos y la realización de rondas de negocios internacionales, de acuerdo con EFE.

Mercados alternativos para Brasil

A mediano y largo plazo, el país pretende coordinar esfuerzos con el sector privado para acceder a destinos actualmente cerrados. La Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) identificó cerca de 100 segmentos vulnerables, muchos integrados por micro y pequeñas empresas del Norte y Nordeste del país.

La agencia también mapeó mercados alternativos con capacidad para absorber parte de las exportaciones afectadas. Entre ellos destacan China, México, Reino Unido, Canadá, India, Indonesia, Alemania, Suiza, Noruega, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

