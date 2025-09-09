La filtración incluye correos electrónicos, facturas y contratos que muestran cómo Boris Johnson, exprimer ministro de Reino Unido, habría aprovechado sus vínculos políticos para fines personales. Esto pese a que su oficina privada se financiaba con fondos públicos a través de la ‘public duty costs allowance‘ (PDCA), una asignación anual de hasta 115 000 libras esterlinas (147 200 dólares) destinada a exprimeros ministros, según informó El Colombiano.

Entre los episodios más llamativos figura un viaje en febrero de 2024, cuando interrumpió sus vacaciones en República Dominicana para viajar en jet privado a Caracas y reunirse con Nicolás Maduro, de acuerdo con El Colombiano.

Aunque Johnson niega haber recibido dinero por el encuentro, documentos señalan que semanas después su oficina facturó 240 000 libras a un gestor de fondos vinculado a Merlyn Advisors, compañía con la que mantenía un contrato de consultoría desde 2023.

Las revelaciones no se limitan a Venezuela. Los archivos apuntan a reuniones con funcionarios saudíes, a un encuentro secreto con el multimillonario Peter Thiel cuando Johnson aún era primer ministro y a cenas privadas en confinamiento, lo que indicaría violaciones al código ministerial y a las reglas de la “puerta giratoria”.

Laboristas y liberales se pronuncian

Parlamentarios laboristas y liberales en el Reino Unido exigen retirar el subsidio público a Johnson y abrir investigaciones formales.

Margaret Hodge, expresidenta del comité de cuentas públicas, sostuvo que el exmandatario actuó “con completa impunidad”. El comité de ética gubernamental ya confirmó que revisará sus contactos y contratos, de acuerdo con lo difundido por El Colombiano.

En contraste, Johnson desestimó los señalamientos con ironía y acusó al medio británico de manipular la información.

Revisión de archivos filtrados

Los Boris Files, obtenidos por la organización Distributed Denial of Secrets (DDoS), registran además ingresos por más de 5,1 millones de libras en 34 conferencias internacionales desde octubre de 2022, junto con gastos de lujo en vuelos y hoteles.

El caso promete escalar a medida que se revisen los más de 1 800 archivos filtrados, reavivando el debate sobre la falta de controles a las oficinas privadas de los exprimeros ministros y los riesgos de mezclar recursos públicos con intereses privados, de acuerdo con El Colombiano.

