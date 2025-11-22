La detención preventiva de Jair Bolsonaro generó un fuerte sacudón político en Brasil, donde el expresidente debía comenzar a cumplir una condena de 27 años por intento de golpe de Estado.

Según la Policía Federal de Brasil, el arresto se ejecutó este sábado 22 de noviembre en Brasilia por riesgo “concreto” de fuga y por representar una “amenaza al orden público”, argumentos que reforzaron la urgencia de la medida judicial.

El episodio ocurre mientras analistas advierten que la derecha radical brasileña atraviesa un momento crítico tras los fallidos intentos de desestabilización posteriores a las elecciones de 2022.

Más noticias

Corte Suprema acelera decisiones por riesgo inminente

El Supremo Tribunal Federal, encabezado en este caso por el juez Alexandre de Moraes, decidió adelantar la orden de arresto en un día inusual: un sábado.

El magistrado argumentó que las señales de posible fuga crecían rápidamente y que era necesario evitar “un escenario de caos”.

Bolsonaro, quien estaba en prisión domiciliaria desde hacía cuatro meses, fue trasladado sin esposas a la sede de la Policía Federal, donde ocupará una celda especial equipada con servicios básicos y supervisada permanentemente.

La medida coincide con el rechazo a sus primeros recursos de apelación, lo que consolidó el camino hacia la ejecución de la sentencia.

Manifestaciones, tobillera rota y rutas posibles de escape

Las autoridades identificaron tres eventos clave que “colmaban el vaso”: una manifestación convocada por su hijo Flávio Bolsonaro, la violación de su tobillera electrónica y la fuga reciente de otro condenado por golpismo.

La protesta, denominada “vigilia por la salud de Bolsonaro y la libertad de Brasil”, podía generar un tumulto que facilitaría su escape, según los informes policiales.

A esto se sumó la alerta emitida a las 00:08 sobre la manipulación del dispositivo electrónico, interpretada por la Justicia como un intento de evadir el control.

El juez Moraes también consideró preocupante la proximidad del domicilio del exmandatario a la zona de embajadas, incluida la de Estados Unidos, donde, según la investigación, se halló un borrador de solicitud de asilo destinado al presidente argentino Javier Milei.

Defensa denuncia vulneración de derechos y aliados se indignan

Los abogados del expresidente expresaron su “perplejidad” ante la prisión preventiva y anunciaron que presentarán nuevos recursos al considerar que el encierro pone en riesgo la vida del exmandatario debido a sus problemas de salud.

No obstante, el juez Moraes ya rechazó otra apelación que buscaba mantener la condena en régimen domiciliario. La detención también sacudió a los líderes conservadores brasileños: Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo y uno de los posibles sucesores políticos de Bolsonaro, criticó la decisión por “atentar contra la dignidad humana” al aplicar medidas estrictas a un hombre de 70 años.

La situación ocurre en un contexto donde Bolsonaro, además de condenado y detenido, permanece inhabilitado para competir en elecciones por abuso de poder en la campaña de 2022.

Con información de EFE

Te recomendamos