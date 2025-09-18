La Cámara de Diputados aprobó la modificación del Código de Familias que elimina excepciones legales para casarse antes de los 18 años. La norma ahora espera la promulgación del presidente Luis Arce.

Diputados aprueban ley que prohíbe matrimonios y uniones en menores de 18 años

La decisión legislativa se adoptó en una sesión este miércoles, 18 de septiembre de 2025, cuando la Cámara baja dio luz verde a la “Ley modificatoria a la Ley N° 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar”.

El cambio elimina la excepción que permitía matrimonios desde los 16 años con autorización parental. El proyecto ya había sido aprobado en el Senado y fue remitido al órgano Ejecutivo para su promulgación por el presidente Luis Arce, informó EFE.

La promotora de la norma, la senadora Virginia Velasco, del Movimiento al Socialismo (MAS), celebró la aprobación y la calificó como “un paso muy importante” en la protección de la niñez y adolescencia.

La medida busca garantizar educación, salud y condiciones de vida para las niñas

Destacó que el proyecto siguió recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), que pidió elevar la edad mínima de matrimonio en el país. Según Velasco, la medida permitirá garantizar educación, salud y mejores condiciones de vida a las niñas, además de prevenir embarazos precoces y riesgos asociados.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, también valoró el alcance de la norma al señalar que elimina las excepciones legales que mantenían vigente el matrimonio infantil.

Recordó que su institución puso el tema en agenda mediante el informe Sueños Interrumpidos, en el que se recomendaba la eliminación de artículos del Código de las Familias. Ese documento, difundido en 2024, reveló que desde 2014 se registraron 487 matrimonios de niñas entre 12 y 15 años, y 4 804 enlaces de adolescentes de 16 a 17 años, todos con consentimiento de los padres.

Organizaciones sociales como Ipas Bolivia y la Comunidad de Derechos Humanos acompañaron el tratamiento de la norma y remarcaron la urgencia de frenar esta práctica. En junio advirtieron que el matrimonio infantil se asocia con embarazos precoces, incluso en menores de 10 años, mortalidad materna y mayor exposición a infecciones de transmisión sexual.

Con la aprobación en Diputados, se espera la pronta promulgación de la ley para su implementación plena en coordinación con las instancias nacionales y locales, indicó EFE.

