Black Friday en Estados Unidos comienza con incertidumbre y menor gasto

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

El Black Friday llega este viernes, 28 de noviembre de 2025, a Estados Unidos en medio de una incertidumbre económica que hará que los consumidores sean más cautelosos este año y gasten un 4 % menos que en 2024, según estimaciones.

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Compras del Black Friday y Cyber Monday

El 82 % de los consumidores de Estados Unidos prevé participar en las compras del Black Friday y del Cyber Monday, según una encuesta de Deloitte.

La Federación Nacional de Minoristas calcula que 187 millones de personas comprarán entre el Día de Acción de Gracias y el próximo lunes, aunque la inflación y los aranceles aún preocupan a buena parte del país.

Afectaciones de los aranceles impuestos a China

Las empresas minoristas enfrentan un escenario complejo debido a los aranceles impuestos a China y a la persistente tensión económica. Muchas compañías pequeñas dependen de proveedores chinos y han visto afectadas sus operaciones, como explicó a EFE el director ejecutivo de Loftie, quien afirmó que los altos gravámenes lo obligaron a detener temporalmente su producción.

DCL Logistics señala que la electrónica, el calzado y los artículos del hogar siguen entre los más perjudicados por las medidas comerciales.

Las grandes cadenas sortean mejor la situación porque compraron inventario con anticipación, según indicó a EFE la economista Arora Punit, quien subraya que varias compañías recurren a estrategias como la reducción del contenido de los productos para evitar subir precios.

El Black Friday también ha perdido parte de su significado por la presión del Cyber Monday y la extensión de las rebajas por más días, mientras el comercio electrónico y la inteligencia artificial transforman los hábitos de compra en Estados Unidos.

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Con información de EFE