Bill Gates lanza alerta económica mundial

Redacción Eltiempo.com

El multimillonario y filántropo Bill Gates está “preocupado” por el destino de la economía global y considera que los inversores bajistas u “osos” (pesimistas del mercado bursátil) tienen “un argumento bastante fuerte” sobre una eventual desaceleración económica. Así lo dieron a conocer los medios internacionales este martes 10 de mayo de 2022.

Teniendo en cuenta la invasión de Rusia a Ucrania y las secuelas de la pandemia del coronavirus, es posible que suban las tasas de interés a tal punto que se podría llegar a generar una desaceleración económica mundial.

“Me temo que los bajistas en esto tienen un argumento bastante fuerte, que me preocupa mucho”, dijo el filántropo y cofundador de Microsoft en medio de una entrevista del domingo 8 de mayo en el programa Fareed Zakaria GPS de CNN.

De acuerdo con Gates, si la guerra entre Rusia y Ucrania ya disparó el precio de las materias primas en el mundo, a ello se suma “la pandemia, donde los niveles de endeudamiento de los Gobiernos, ya eran muy altos y ya había algunos problemas en al cadena de suministro”.

A su vez, destacó que teniendo en cuenta que países como India, Reino Unido y Estados Unidos empezaron a subir los tipos de interés para hacerle frente a la inflación, esto podría terminar provocando “una desaceleración económica”.

Gates lanza alerta

Aunque en la mayoría de los países del mundo la vacunación contra la covid-19 ha hecho que los Gobiernos flexibilicen algunas medidas entre los ciudadanos, para Gates lo peor estaría por venir.

Según explicó el magnate, en conversación con Financial Times, lo cierto es que hay un riesgo “muy superior al 5 %” de que la covid-19 podría contraatacar en las próximas semanas o meses, con un ataque aún peor de los primeros registrados en 2020, año en el que la OMS la denominó como “pandemia”.

De acuerdo con Gates, la variante ómicron no solo no sería la última del nuevo coronavirus, sino que además tampoco sería la más peligrosa. Según citó, se espera que llegue una nueva cepa que además de ser mucho más contagiosa, sea más virulenta.

“No quiero ser una voz de pesimismo, pero está muy por encima del 5 % de riesgo de que de esta de pandemia, ni siquiera hayamos visto lo peor”, manifestó el fundador de Microsoft.

La pandemia puede generar una nueva variante

Luego añadió: “Todavía corremos el riesgo de que esta pandemia genere una variante que sería aún más transmisiva e incluso más fatal”.

Pensando en esto, Gates no desaprovechó la oportunidad para enviar una invitación clara a todos los Gobiernos del mundo: sacar más de los “bolsillos” y empezar a invertir un buen capital en sistemas epidemiológicos más confiables, no solo tratar mejor a las personas en medio de la pandemia, sino identificar sus peligros incluso antes de que ocurran.

Cabe recordar que no es la primera vez que Bill Gates se manifiesta sobre la covid-19, de hecho, ha sido uno de los magnates que mayor preocupación ha mostrado frente al tema, hablando incluso de nuevas pandemias que podrían llegar luego de la crisis sanitaria que el mundo vive actualmente.