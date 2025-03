Profesor de historia, bailarín folclórico, hincha del club Peñarol y fanático del superhéroe Ultraseven. Estas son algunas facetas menos conocidas de Yamandú Orsi, quien asumirá la Presidencia de Uruguay este 1 de marzo para el período 2025-2030.

Orsi, con experiencia en docencia, política y gestión pública, enfrentará el reto de liderar un gobierno que buscará equilibrar el crecimiento económico, la justicia social y la seguridad en un contexto de alta expectativa ciudadana.

Este sábado, el exintendente de Canelones recibirá la banda albiazul de manos de Luis Lacalle Pou, actual mandatario y líder del centroderechista Partido Nacional. Así, Yamandú Ramón Orsi Martínez se convertirá en el presidente de Uruguay número 43.

Este momento será clave para su padrino político, José Mujica, y para el izquierdista Frente Amplio, así como para los 1 212 833 uruguayos que lo eligieron el 24 de noviembre en el balotaje frente al oficialista Álvaro Delgado. Nacido en Canelones el 13 de junio de 1967, Orsi vivirá un antes y un después en su carrera política.

Segundo hijo de la costurera Carmen Martínez y del viticultor Pablo Orsi, pasó su infancia en un paraje rural junto a su hermana Luján. A los cinco años, su padre enfermó y la familia se trasladó a la ciudad, donde abrieron un almacén.

Desde niño ayudaba en el negocio familiar y fue monaguillo. También jugaba al fútbol en las calles del barrio o en canchas cercanas. “Jugabas hasta que era de noche y no sabías si veías la pelota o no”, recuerda. Nunca usó botines y jugaba con un estilo “rusticón” (brusco).

Su padre, hincha de Nacional, le compró su primera camiseta tricolor. Sin embargo, terminó apoyando a Peñarol por influencia del goleador Fernando Morena. Con su elección, se convertirá en el primer presidente hincha del Aurinegro en el siglo XXI, algo que no ocurría desde Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000).

Tercer presidente del Frente Amplio tras Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) y Mujica (2010-2015), también cultivó su pasión por la danza.

Fanático del canto popular y el folclore uruguayo de Los Zucará, Alfredo Zitarrosa y Santiago Chalar, empezó a bailar en el liceo. A los quince años ganó un concurso para integrar el Ballet Folclórico Municipal, con el que realizó giras por Argentina, Brasil y Bolivia durante once años.

Tras graduarse como profesor a los 26 años, perdió interés en la danza, aunque ocasionalmente aún hace algunas demostraciones.

En octubre, en plena campaña electoral, circuló un video en TikTok donde Orsi sacaba de su mochila un muñeco rojo que lo acompaña “desde hace unos años”.

Era Ultraseven, un superhéroe de la saga japonesa Ultraseries, emitida en los años sesenta. Lo admira desde niño.

En una visita a Japón, vio una máscara del personaje en una base militar y confirmó su vigencia. No lo dudó y compró un muñeco.

Honored to represent President Trump and the American people in Uruguay as head of the U.S. Presidential Delegation to President-elect Yamandú Orsi's inauguration. 🇺🇸🇺🇾 pic.twitter.com/YZcJm62fBp