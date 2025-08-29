Al menos seis personas murieron y 34 resultaron infectadas en Luisiana (Estados Unidos) durante 2025 por la bacteria conocida como ‘come carne’. Las cifras ya superan con creces el promedio anual de la última década, que registraba siete contagios y una muerte cada año.

Las dos muertes más recientes ocurrieron tras el consumo de ostras contaminadas con la bacteria Vibrio vulnificus. Con estos casos, el número total de fallecidos asciende a seis, según confirmaron las autoridades sanitarias del estado.

Casos de la bacteria ‘come carne’ se disparan en Luisiana

El Departamento de Salud de Luisiana alertó a la población y pidió extremar precauciones para reducir los riesgos de infección.

Los datos oficiales muestran que desde 2015 el estado reportaba en promedio un fallecido y siete infectados cada año. Sin embargo, en 2025 la situación cambió drásticamente: las muertes ya se multiplicaron por seis y los contagios casi por cinco respecto al promedio histórico.

La bacteria prolifera en aguas costeras salobres. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la transmisión ocurre principalmente al ingerir mariscos crudos o poco cocidos —sobre todo ostras—, o al exponer heridas abiertas al agua de mar.

Síntomas, riesgos y advertencias de los CDC

Los especialistas advierten que la infección suele provocar diarrea y vómitos. En algunos casos puede derivar en septicemia o necrosis tisular, lo que incluso puede requerir amputaciones. El CDC estima que una de cada cinco personas infectadas muere a causa de la bacteria.

Las ostras relacionadas con los últimos fallecimientos fueron recolectadas en Luisiana y servidas en restaurantes de ese estado y de Florida. Las autoridades subrayaron que no es posible identificar a simple vista si un marisco contiene la bacteria “come carne” u otros gérmenes peligrosos.

Con información de EFE

