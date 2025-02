Al menos una persona murió y tres más resultaron heridas en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos, tras la colisión de dos aviones privados durante un aterrizaje en el aeropuerto local, según informaron las autoridades. Medios internacionales indican que una de las aeronaves pertenece al cantante Vince Neil, de Mötley Crüe.

El jefe del Departamento de Bomberos de Scottsdale indicó que el choque, reportado a las 16:39 (hora local), afectó a cinco personas. Dos recibieron atención médica de inmediato en un centro de traumatología, mientras que una tercera permanece en condición estable en un hospital local. Otra persona quedó atrapada en una de las aeronaves y los equipos de emergencia intentan rescatarla.

Según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la colisión involucró a un Learjet 35A y un Gulfstream 200.

El primero “salió de la pista después de aterrizar y se estrelló” contra el otro, que estaba estacionado en la terminal, indicó la FAA en un comunicado. Como consecuencia, el tráfico aéreo en el aeropuerto de Scottsdale quedó suspendido temporalmente.

De acuerdo con El Mundo, el Learjet 35A pertenece al cantante Vince Neil, de Mötley Crüe.

En el momento del impacto, la aeronave transportaba dos pilotos y dos pasajeros, aunque Neil no estaba a bordo.

Kelli Kuester, coordinadora de planificación y divulgación de aviación en el aeropuerto de Scottsdale, indicó que la aeronave involucrada partió desde Austin, Texas. En el Gulfstream 200 solo había una persona en el momento del impacto.

Aparentemente, una falla en el tren de aterrizaje principal del jet de Neil provocó la desviación y colisión con el otro avión, según El Mundo.

