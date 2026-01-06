Pedro Rojas, activista y expreso político en Venezuela, rompió el silencio y contó cómo vivió el fuerte enfrentamiento verbal que sostuvo con Nicolás Maduro durante la primera audiencia judicial del mandatario ante la Justicia de Estados Unidos. En una entrevista con DNEWS, Rojas reconstruyó paso a paso el episodio ocurrido en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde decidió increpar al líder chavista acusado de narcoterrorismo.

El activista explicó que reaccionó de manera espontánea al ver a Maduro presentarse ante el tribunal con un discurso que, a su criterio, no reflejaba la realidad del pueblo venezolano. “No pude contenerme”, afirmó, al recordar el momento en que escuchó al mandatario definirse como un hombre de paz y de fe.

El momento que detonó el enfrentamiento

Rojas relató que Maduro ingresó a la sala saludando a los presentes con un “happy new year”. Para el activista, ese gesto resultó ofensivo. “Fue una burla”, aseguró. Según su testimonio, esa actitud marcó el tono de la audiencia y reforzó su decisión de intervenir cuando Maduro se presentó como “un hombre de Dios”.

Durante la reconstrucción del minuto a minuto, Rojas explicó que sintió un compromiso personal y colectivo. “Sentí que tenía que enfrentarlo en nombre del pueblo venezolano”, señaló. En ese instante, le dijo de forma directa que era un criminal y que debía responder por el daño causado a Venezuela. Añadió que sus palabras surgieron con claridad y sin titubeos.

Un cruce cara a cara en la sala judicial

El activista contó que Maduro respondió jactándose de ser el “presidente constitucional de Venezuela” y reiteró que se consideraba un hombre de fe. Mientras los agentes lo retiraban de la sala, Rojas giró y volvió a dirigirse al mandatario. Le dijo que un hombre de Dios podía ser cualquier ciudadano, pero no alguien que, según sus palabras, dividió al país durante más de una década.

Rojas afirmó que estuvo a poco más de un metro de Maduro y describió el encuentro como un cruce directo. Dijo que lo vio desorientado y que asumía un personaje calculado, con una actitud sumisa y respetuosa hacia el juez. También observó que Maduro parecía desconocer aspectos clave del proceso, como la discusión sobre una posible fianza.

El activista agregó que Maduro intentó presentarse como un prisionero de guerra y afirmó que había sido secuestrado por el Ejército estadounidense. Además, señaló que durante los 31 minutos que duró la audiencia, el mandatario no volteó a mirar a su esposa, Cilia Flores, quien también enfrenta cargos en Estados Unidos.

Rojas concluyó que su mayor temor habría sido quedarse en silencio. Dijo que necesitaba poder explicarle a su hija que actuó cuando tuvo la oportunidad. “Siento que cumplí con millones de venezolanos que no pudieron estar ahí”, expresó. Actualmente, Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen detenidos en Estados Unidos, acusados de narcoterrorismo, conspiración y posesión de armamento ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

📹🇻🇪 En una entrevista con DNEWS, habló Pedro Rojas, el activista venezolano que protagonizó un tenso cruce con Nicolás Maduro al finalizar una audiencia en el tribunal federal de Nueva York.



👉 Rojas se levantó desde el público y le gritó al líder del régimen venezolano que era… pic.twitter.com/5FkP9ojws7 — DNewsOK (@DNewsOK) January 6, 2026

