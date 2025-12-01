Nasry Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, encabeza los primeros resultados de las elecciones generales celebradas este domingo en Honduras. El presidente estadounidense Donald Trump pidió públicamente que apoyaran al aspirante, quien aparece adelante en los cómputos iniciales del Consejo Nacional Electoral (CNE). Salvador Nasralla, del Partido Liberal, se ubica en segundo lugar, según los datos preliminares.

A más de cuatro horas del cierre de los centros de votación y con el 34,25% de las actas escrutadas, Asfura acumulaba 530 073 votos. Nasralla obtenía 506 316. Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), se mantenía en tercer lugar con 255 972 sufragios. La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, destacó el civismo mostrado en la jornada y ordenó a las Juntas Receptoras de Votos que permanezcan en sus centros para completar de forma transparente el conteo y la transmisión de las actas.

Respaldo de Trump y contexto político en Honduras

Asfura, hijo de padres de origen palestino, recibió en la semana el respaldo público de Trump. El exmandatario pidió votar por él y aseguró que Honduras recibirá “mucho apoyo” si el candidato conservador gana. Lo calificó como “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y afirmó que ve la posibilidad de trabajar juntos para enfrentar a “los narco-comunistas” y al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Si Asfura confirma su triunfo, asumirá el Ejecutivo arropado por un Partido Nacional desgastado tras tres períodos de gobierno entre 2010 y 2022. La organización sufrió señalamientos por denuncias de corrupción y presuntos vínculos con redes del narcotráfico, según investigaciones y reportes periodísticos.

Más de 6,5 millones de hondureños estaban habilitados para elegir al sucesor de Xiomara Castro, quien dejará el cargo el 27 de enero de 2026. Los votantes también eligieron tres designados presidenciales, 128 diputados del Parlamento local, 20 del Centroamericano y 298 corporaciones municipales.

El CNE señaló que el escrutinio continuará y que los resultados definitivos dependerán de la transmisión completa de las actas, visibles en su sistema electrónico.

Reacciones de Salvador Nasralla y avance del escrutinio

Salvador Nasralla reaccionó en la madrugada de este lunes 1 de diciembre y afirmó que se siente “muy optimista” pese a la ventaja inicial de Asfura. Aseguró que la diferencia es mínima y que se revertirá cuando ingresen nuevas actas. En una conferencia, junto a su esposa, la diputada Iroska Elvir, y miembros de su equipo, insistió en que el uno por ciento que coloca arriba a Asfura cambiará cuando se sumen los votos de zonas donde, según su equipo, él ganó.

Nasralla recordó que el CNE atribuye a Asfura 530 073 votos (40,61%) frente a sus 506 316 (38,79%), una diferencia de 23 757 sufragios que consideró “prácticamente nada”. Añadió que siete departamentos con votos pendientes favorecerán su candidatura y aseguró que sus conteos internos lo colocan cinco puntos por encima. Estimó incluso que podría superar a Asfura por unos 200 000 votos.

Pidió a las mesas receptoras custodiar las papeletas, sobre todo las de diputaciones, y alertó sobre posibles pactos entre el Partido Nacional y Libre para mantener “prácticas de corrupción” en el Parlamento. También llamó a sus simpatizantes a mantener la calma y esperar las actas pendientes. Acusó a Libre de “manipular” los datos preliminares y señaló que algunos aspirantes enfrentan deudas con el Estado, lo que, dijo, explicaría su interés en que el próximo gobernante no tenga “las manos limpias”.

Con el 41,28% escrutado, la tendencia se mantiene: Asfura suma 561 382 votos (40,56%) y Nasralla 538 420 (38,90%). Moncada continúa en un distante tercer lugar con 270 509 votos (19,54%). Según los datos iniciales, más de 2,8 millones acudieron a votar. El CNE reiteró que los resultados finales dependerán de la transmisión completa de las actas, proceso que la ciudadanía puede seguir en su plataforma electrónica.



os acudieron a votar. El CNE reiteró que los resultados finales dependerán de la transmisión completa de las actas, proceso que la ciudadanía puede seguir en su plataforma electrónica.

