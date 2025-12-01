Nasry Asfura, apoyado por Donald Trump, lidera el recuento electoral en Honduras

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

El candidato presidencial Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional y por quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió públicamente votar, mantiene el primer lugar en el conteo provisional con el 40 % de los votos. Esto según el último corte actualizado este lunes, 1 de diciembre de 2025, por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con base en el 55,87 % de las mesas escrutadas.

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Nasry Asfura alcanza el 40 % de los sufragios

Con el 55,87 % de las mesas escrutadas, Asfura alcanza el 40 % de los sufragios, equivalente a 735 703 votos, frente al 39,78 % obtenido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, una diferencia de apenas 0,22 puntos porcentuales que mantiene la contienda abierta, reportó EFE.

En tercera posición continúa la candidata oficialista Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), con el 19,18 % de los votos, mientras que las otras dos fuerzas políticas que participaron en los comicios suman en conjunto poco más del 1 %.

La jornada electoral del domingo se desarrolló en relativa calma y registró un cierre tardío debido a la alta afluencia de votantes, que siguieron con atención la divulgación de los primeros boletines. Muchos ciudadanos permanecieron atentos a las actualizaciones del CNE, conscientes de lo ajustada que resulta la disputa entre Asfura y Nasralla.

Las celebraciones y expectativas se intensificaron en los campamentos políticos. Los simpatizantes del Partido Nacional festejan que su candidato se mantenga a la cabeza, mientras que los del Partido Liberal confían en que la tendencia pueda revertirse a medida que avance el escrutinio.

Dirigentes y militantes de ambas organizaciones políticas pidieron paciencia y prudencia mientras se esperan los resultados definitivos, destacó EFE.

Seis millones de hondureños están llamados a elegir presidente

En total, más de seis millones de hondureños están llamados a elegir presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldes, 129 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

De confirmarse la tendencia, Asfura, hijo de padres de origen palestino, asumiría la Presidencia bajo la bandera del Partido Nacional, un partido que ha enfrentado críticas durante sus anteriores periodos de gobierno por denuncias de corrupción y presuntas conexiones con redes de narcotráfico.

Asfura recibió días antes de la votación un respaldo explícito de Trump, quien pidió a los hondureños votar por él y aseguró que, de ganar, trabajarán juntos para combatir a los “narco-comunistas”, recordó EFE.

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Con información de EFE