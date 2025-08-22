El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este viernes, 22 de agosto de 2025, que se elevó a 13 el número de policías muertos en el ataque contra un helicóptero de antinarcóticos que participaba en la erradicación de cultivos de coca en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste).

Policías muertos en ataque contra helicóptero

El Mandatario detalló en su cuenta de X que el Policía que falleció en las últimas horas es el capitán Francisco Merchán, quien había resultado herido, y recalcó que los autores del ataque, que dejó otros cuatro uniformados lesionados, son miembros del Frente 36 de las disidencias de las FARC.

“Mi sentido pésame a sus familias, estos hombres murieron por debilitar el narcotráfico que hace rutas por el Caribe y que va (con) destino a los EE.UU.”, afirmó Petro.

Desde la #PoliciaEcuador extendemos nuestra solidaridad a las familias, compañeros e institución hermana de @PoliciaColombia que hoy sufren la pérdida de valientes policías a causa de la violencia criminal.



Rechazamos de manera categórica estos actos cobardes y renovamos nuestro… pic.twitter.com/t2QtXPuXyx — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 22, 2025

El balance de las autoridades

Las autoridades indicaron que el helicóptero de la Policía Antinarcóticos fue atacado supuestamente con un dron cuando sobrevolaba una zona rural de Amalfi, lo que obligó a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que fue activada toda la red hospitalaria para atender a los heridos y recordó que en la región también hace presencia el Clan del Golfo, la banda criminal más grande del país.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que fueron puestas en marcha “todas las capacidades institucionales” para “neutralizar (a) los responsables” de este ataque.

Policía de Ecuador se solidarizó con las familias

La Policía de Ecuador se solidarizó con las familias de las víctimas. A través de su cuenta de X, la institución indicó: “Extendemos nuestra solidaridad a las familias, compañeros e institución hermana de la Policía de Colombia que hoy sufren la pérdida de valientes policías a causa de la violencia criminal”.

A la par, la institución rechazó de manera categórica “estos actos cobardes y renovamos nuestro compromiso de mantenernos firmes en la lucha conjunta contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, que amenazan la paz de nuestros pueblos“.

