Argentina enfrenta una crisis sanitaria que deja al menos 100 muertos por el uso de fentanilo contaminado en hospitales de varias provincias.

Más noticias

Argentina confirmó 100 muertos por fentanilo contaminado

Este jueves 14 de agosto de 2025, el Gobierno de Argentina elevó a 100 los muertos por la contaminación de fentanilo.

La tragedia, vinculada a ampollas producidas por el laboratorio local HLB Pharma Group, expone fallos en los controles sanitarios y desata denuncias por la lenta respuesta de las autoridades.

La investigación, liderada por el juez Ernesto Kreplak, revela que las víctimas, en su mayoría pacientes en unidades de cuidados intensivos, fallecieron tras infecciones causadas por bacterias multiresistentes presentes en el medicamento.

Se investiga al propitario de un laboratorio privado

Ariel G., propietario de HLB Pharma Group, figura como el principal señalado en la investigación. Las autoridades identificaron al menos cinco lotes contaminados distribuidos en centros de salud de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Formosa y la capital argentina.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ordenó el retiro inmediato de estos lotes y prohibió las operaciones del laboratorio.

Investigación en curso y nuevas víctimas

La Justicia argentina sumó 24 nuevas víctimas fatales esta semana, elevando el total a 100. Además, nueve casos en Bahía Blanca permanecen bajo análisis, ya que los pacientes recibieron el fentanilo contaminado, pero las causas de sus muertes no están confirmadas.ç

El Instituto Malbrán realiza pericias técnicas para incorporar estos casos al boletín epidemiológico oficial.

La investigación comenzó en mayo, tras reportes de muertes sospechosas en el Hospital Italiano de La Plata. Desde entonces, se revisan historias clínicas de hospitales en todo el país.

Las autoridades alertan que el número de víctimas podría aumentar, ya que aún no se recuperaron todas las ampollas contaminadas.

Fallos en la supervisión sanitaria

Anmat enfrenta críticas por supuestamente no actuar con mayor rigor ante alertas previas sobre HLB Pharma.

En 2023, la infectóloga Florencia Prieto denunció anomalías en medicamentos de este laboratorio, pero las autoridades no tomaron medidas contundentes.

Actualmente, 24 personas vinculadas a la producción y distribución del fentanilo están bajo investigación, con prohibición de salir del país y sus bienes congelados.

Los pacientes afectados, hospitalizados por otras condiciones, recibieron el fentanilo como analgésico o anestésico.

Las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, detectadas en las ampollas, provocaron infecciones graves, como neumonía, y paros cardiorrespiratorios.

La Justicia busca determinar si la contaminación fue por negligencia o intencional.

Familiares de las víctimas exigen justicia y protestan frente a hospitales, mientras el gobierno de Javier Milei promete esclarecer los hechos.

Con información de EFE.

Te recomendamos