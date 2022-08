Se aprueba la ley fiscal, climática y sanitaria de Biden

Este viernes 12 de agosto de 2022 se dio luz verde a la aprobación de la ley fiscal, climática y sanitaria del presidente estadounidense, Joe Biden.

Se trata de una ambiciosa iniciativa de la Administración demócrata que contempla inversiones por unos USD 669 000 millones en total.

La llamada Ley de Reducción de la Inflación recibió 220 votos a favor y 207 en contra en la Cámara de Representantes, donde los demócratas gozan de la mayoría.

El proyecto había recibido el visto bueno del Senado este pasado fin de semana gracias al voto de desempate de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, que ejerce también de líder de la Cámara Alta. Ahora la tiene que firmar Biden.

"Hoy la población estadounidense ha ganado y los intereses especiales han perdido. Con su aprobación, las familias verán precios de los medicamentos recetados más baratos, menores costes sanitarios y menores costes energéticos. Estoy deseando ratificarla la semana que viene", dijo el presidente en Twitter.

