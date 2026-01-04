El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rechazó este sábado 3 de enero de 2026 el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.

El pronunciamiento ocurrió tras una llamada telefónica con el presidente Donald Trump, en la que expresó su desacuerdo con una operación que calificó como intento de cambio de régimen.

Zohran Mamdani rechaza el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Durante una rueda de prensa en Brooklyn, Mamdani informó que mantuvo una conversación “franca y directa” con Trump.

En ese diálogo, dejó clara su oposición a lo que describió como una persecución política y una violación del derecho federal e internacional.

El alcalde señaló que la acción militar contra Venezuela no cuenta con justificación legal.

Además, en un comunicado y en mensajes publicados en X, el alcalde de Nueva York sostuvo que la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, constituye un “acto de guerra”.

El alcalde advierte impacto directo en la comunidad venezolana de Nueva York

Mamdani afirmó que la operación anunciada por Trump no solo afecta a terceros países, sino que también tiene consecuencias directas en Nueva York.

Remarcó que decenas de miles de venezolanos viven en la ciudad y advirtió que su administración se enfocará en la seguridad de esa comunidad y del conjunto de neoyorquinos.

El caso contra Nicolás Maduro se tramita en una corte federal de Nueva York

El proceso judicial contra Maduro avanzará en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Fiscales federales ya presentaron acusaciones en 2020 por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con armas automáticas, con penas potencialmente elevadas.

Una nueva imputación amplía cargos e incluye a Cilia Flores

Este sábado se conoció una “imputación sustitutiva” ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien supervisa la causa desde 2020.

El documento mantiene los cargos iniciales, amplía la descripción de actividades ilícitas e incorpora nuevos imputados, incluida Cilia Flores y uno de los hijos de Maduro.

Investigación de la DEA vincula a Maduro con el Cartel de los Soles

La acusación original se basó en una investigación de la DEA, que señala a Maduro como líder del Cartel de los Soles, una red ligada a altos mandos militares venezolanos.

Según el expediente, esa estructura buscó enriquecerse y usar la cocaína como arma contra Estados Unidos.

Maduro y su esposa deberán comparecer ante una corte en Manhattan

De acuerdo con la prensa local, Maduro y su esposa se dirigen a Nueva York y deberán comparecer ante un juez federal en Manhattan por cuatro cargos relacionados con narcoterrorismo y tráfico de cocaína.

En procesos similares, los acusados llegan primero al aeropuerto Stewart International y luego se trasladan al juzgado federal.

Bernie Sanders cuestiona a Trump por llevar a Estados Unidos a la guerra

El senador estadounidense Bernie Sanders se pronunció este domingo 4 de enero de 2026 tras el ataque aprobado por el presidente Donald Trump contra Venezuela y afirmó que el mandatario “no tiene el derecho de llevar unilateralmente a Estados Unidos a la guerra”.

En un video difundido en redes sociales, Sanders sostuvo que Trump tampoco tiene autoridad para “dirigir a Venezuela”, en referencia a la operación militar anunciada por la Casa Blanca.

Sanders pide al Congreso frenar la operación militar en Venezuela

Sanders exigió al Congreso aprobar de inmediato una resolución de poderes de guerra para poner fin a la operación militar y reafirmar sus responsabilidades constitucionales.

Señaló que la ofensiva no hará que Estados Unidos ni el mundo estén más seguros y advirtió que esta violación del derecho internacional abre la puerta para que cualquier país ataque a otro con el objetivo de apropiarse de sus recursos o imponer cambios de gobierno.

Sanders critica intereses petroleros y la doctrina Monroe

El senador afirmó que Trump y su administración buscan revivir la doctrina Monroe, una visión que plantea el dominio de Estados Unidos sobre el hemisferio.

Recordó que funcionarios del Gobierno hablaron abiertamente de controlar las reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo, y calificó esa postura como una expresión de imperialismo.

Sanders describió este episodio como uno de los capítulos más oscuros de las intervenciones estadounidenses en América Latina y sostuvo que el mundo democrático lo condenará.

Reacciones políticas en Nueva York tras la operación en Venezuela

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó la operación como un “flagrante abuso de poder” y sostuvo que Trump actuó sin aprobación del Congreso.

En la misma línea, la congresista Alexandria Ocasio–Cortez afirmó que la operación no se relaciona con drogas, sino con petróleo y cambio de régimen, y cuestionó que se busque desviar la atención de otros temas internos.

Con información de EFE