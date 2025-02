Tras las medidas de Donald Trump y la respuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, propuso que una delegación de alcaldes latinoamericanos viaje a EE.UU. para dialogar con el mandatario estadounidense.

Las tensiones entre las autoridades se produjeron en el marco de la feria Colombiatex 2025, durante la cual Gutiérrez compartió su visión sobre cómo la generación de empleo en Medellín sirvió para enfrentar la violencia.

Más noticias

En su reflexión, Gutiérrez subrayó la necesidad de trabajar como sociedad y fortalecer las instituciones locales para poder superar esos desafíos, una propuesta que podría servir como referencia para Ecuador.

Usted mencionó que la violencia en Medellín disminuyó gracias a la generación de empleo. ¿Cómo cree que la creación de empleo ha sido clave para este cambio?

Estoy muy consciente de lo que ocurre en Ecuador, y mi mensaje para el pueblo ecuatoriano es que, si Medellín pudo, Ecuador también puede. La clave está en fortalecer la cultura de la legalidad y fomentar la colaboración entre el sector público, privado, universidades y sociedad civil. Aunque en Medellín aún enfrentamos retos, lo importante es ofrecer oportunidades a los jóvenes, mejorar la educación y crear espacios deportivos. Las estructuras criminales deben ser derrotadas, pero siempre con trabajo articulado y con las instituciones legales.

¿Qué lecciones podrían aprender otras ciudades de la región de la transformación de Medellín en términos de seguridad y lucha contra la violencia?

He visto lo que ha pasado en Ecuador, en Quito, Guayaquil, y al comparar con lo que ocurrió en Medellín, uno dice: si Medellín pudo, ¿por qué no pueden otros? Nosotros llegamos a tener 381 homicidios por cada 100 000 habitantes, y hoy tenemos 10. La única tasa aceptable es cero homicidios, por lo que aún hay mucho por hacer.

¿Cuáles consideran que fueron los factores clave para que Medellín lograra reducir su tasa de homicidios de manera tan significativa?

Uno de los factores más importantes fue la decisión política firme y la implementación de estrategias de seguridad que no solo se basaron en el uso de la fuerza, sino también en la prevención social. La inversión en educación, la creación de oportunidades para los jóvenes y el fortalecimiento de la justicia fueron aspectos claves. Además, la colaboración entre el sector público y privado, así como el trabajo conjunto con la sociedad civil, era esencial. La clave fue crear un entorno de legalidad donde la gente pudiera sentirse segura y tener acceso a oportunidades de vida digna.

¿Qué recomendaciones daría a otras ciudades que están pasando por situaciones de violencia similares?

Mi recomendación es que no se rindan y que sigan creyendo en el poder de la unidad. El trabajo conjunto entre las autoridades, los empresarios y la sociedad civil es fundamental. Además, es crucial no perder la esperanza y no permitir que el miedo nos paralice.

¿Cómo ha impactado la generación de empleo en Medellín y en qué sectores clave se ha concentrado?

Medellín tiene la tasa de desempleo más baja de su historia, con un 6,8%, por debajo de la media nacional. Este crecimiento ha sido impulsado por varios sectores clave. El turismo ha experimentado un aumento significativo, con más de 1,8 millones de turistas al año, y la industria tradicional sigue jugando un papel importante. Además, nos hemos orientado hacia el entretenimiento, la construcción, y el sector textil, confección y moda, que también contribuye al PIB regional. En cuanto al empleo, es fundamental el trabajo conjunto entre el Estado, los empresarios, las universidades y la sociedad civil. El Estado debe crear las condiciones adecuadas para que los empresarios generen empleos de calidad. También es crucial invertir en educación y cultura, así como en el desarrollo de buenos espacios públicos y sistemas de transporte.

¿Qué áreas de la ciudad se están desarrollando más en términos de empleo?

El sector textil, la moda, el turismo y la construcción. También se está dando un fuerte impulso a las industrias creativas, como la música y el cine, que han atraído una gran inversión tanto nacional como internacional. Además, el sector de la tecnología está creciendo rápidamente, lo que está abriendo nuevas oportunidades para los jóvenes en áreas como la programación y el diseño digital. Estas áreas están creando empleo de calidad y mejorando las condiciones de vida de muchas familias.

En el caso de su administración específicamente, ¿en qué se enfocó?

Este es mi segundo mandato. Durante el primero (2016-2019), luchamos frontalmente contra las estructuras criminales, llevando a la cárcel a sus cabecillas, porque sin seguridad es imposible el progreso, sin seguridad es imposible la generación de empleo y oportunidades. Esto permitió una disminución de delitos y mejoró la seguridad, fundamental para el progreso y la generación de empleo. Nos enfocamos en el desarrollo urbano, creando nuevos colegios e instituciones deportivas. Ahora, en este nuevo período, buscamos impulsar más empleo e incrementar las industrias creativas para llevar la ciudad a otro nivel.

¿Qué les falta por hacer?

Vienen 1.500 obras con una inversión de 6,8 billones de pesos en infraestructura. Vamos a arreglar todas las instituciones educativas y construir nueve megacolegios que iniciarán este año. Además, recuperaremos todos los escenarios deportivos de la ciudad y reconstruiremos 700 que recibimos en mal estado. Reforzaremos el metro con la llegada de 13 nuevos trenes y 39 vagones a partir de 2027, lo que aumentará su capacidad en un 20%. Aumentaremos las áreas verdes y continuaremos con la reforestación.