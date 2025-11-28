El fabricante europeo Airbus ordenó la inmovilización inmediata de miles de sus aviones de la familia A320. Lo hizo tras detectar un problema en el software de control de vuelo, lo que generó la suspensión temporal de vuelos en múltiples aerolíneas.

Más noticias:

Airbus ordena inmovilización global de A320 por falla de software

Airbus informó este viernes que un reciente incidente en un vuelo de la familia A320 reveló que radiación solar intensa puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo.

Como resultado, el fabricante emitió una alerta -Alert Operators Transmission (AOT)- dirigida a todas las compañías que operan aviones A320, solicitando la instalación inmediata de una actualización de software o, en casos necesarios, cambios de hardware.

Lee más: Aerolíneas cancelan sus vuelos a Venezuela tras alerta de Estados Unidos

Alcance de la inmovilización y aerolíneas afectadas

El aviso de Airbus afecta a cerca de 6 000 aeronaves A320 en servicio, es decir, una parte significativa de la flota global de ese modelo.

Te puede interesar: Estas son las aerolíneas que han salido de Ecuador los últimos meses

Impacto en rutas y pasajeros

Airbus advirtió que la revisión -necesaria por razones de seguridad- provocará “disrupciones operativas” para pasajeros y clientes.

Según la empresa, en aproximadamente el 85 % de los aparatos la actualización consiste solo en un ajuste informático rápido; en el 15 % restante se requerirá intervención más profunda, lo que podría demorar más y causar cancelaciones o demoras.

Algunas aerolíneas cerraron la venta de pasajes, mientras otras anunciaron reprogramaciones y comunicación directa con pasajeros afectados.

Seguridad y control global de la flota A320

Airbus señaló que no había ocurrido antes un fallo de esta naturaleza en la familia A320.

La acción preventiva se realiza en coordinación con las autoridades de aviación civil, que supervisarán la correcta implementación de la actualización antes de permitir que los aviones retomen sus operaciones.

Con información de EFE