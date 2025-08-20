La mezcla de bicarbonato de sodio con agua oxigenada (de 10 volúmenes) se ha consolidado como una alternativa eficaz, accesible y de bajo costo para diversas tareas de limpieza en el hogar.

Su uso se ha extendido gracias a los resultados comprobados en la eliminación de manchas, la desinfección de superficies y el blanqueamiento de textiles.

La fórmula recomendada es sencilla: tres partes de bicarbonato por una de agua oxigenada. Esta proporción permite obtener una pasta homogénea, fácil de aplicar y con múltiples aplicaciones.

¿Cómo actúan los ingredientes?

El bicarbonato de sodio funciona como un abrasivo suave que remueve suciedad sin dañar superficies. Por su parte, el agua oxigenada aporta propiedades antimicrobianas y blanqueadores, lo que potencia el efecto del bicarbonato. La combinación entre ambos convierte la mezcla en una herramienta multiuso para el hogar.

Mezcla con bicarbonato, para limpiar los azulejos. Foto: Pexels

Entre las aplicaciones más frecuentes, se destaca el uso para limpiar juntas de azulejos, donde suele acumularse moho y suciedad. Aplicando la pasta con un cepillo de dientes viejo y frotando suavemente, se puede restaurar el brillo original de estas superficies.

En el ámbito textil, la mezcla sirve para recuperar el blanco de prendas percudidas:

Disolver dos cucharadas en un balde con agua caliente.

Dejar las prendas en remojo durante 30 minutos antes del lavado, facilita la limpieza sin emplear productos agresivos.

También se utiliza para desinfectar utensilios de cocina

Aplicar la pasta.

Dejar actuar durante cinco minutos.

Enjuagar.

Es importante limpiar los utensilios de cocina regularmente. Foto: Pexels

Permite eliminar bacterias y residuos. Además, su capacidad para neutralizar olores resulta útil en objetos como tablas de picar o recipientes de alimentos.

Aunque ambos ingredientes pueden usarse por separado, combinarlos amplifica sus efectos. La mezcla también puede diluirse con agua para usos más suaves, lo que amplía su rango de aplicaciones.

No obstante, es importante realizar pruebas en zonas pequeñas antes de aplicar sobre superficies delicadas y mantener fuera del alcance de los niños.