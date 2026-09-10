Agosto fue el mes más cálido del planeta desde que existen registros, según Copernicus

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Agosto de 2026 se convirtió en el mes más cálido a nivel global desde que existen registros. La temperatura media del aire en la superficie alcanzó los 16,96 ºC, según el boletín mensual de Copernicus, componente de monitoreo del clima del programa espacial europeo.

El registro superó el máximo anterior, que correspondía a julio de 2023, cuando la temperatura media global llegó a 16,95 ºC. Además, agosto terminó con otro dato relevante: fue el primer mes desde noviembre del año pasado en superar nuevamente la marca de 1,5 ºC de calentamiento frente a las estimaciones del período preindustrial.

Europa cerró su verano más cálido

Copernicus calculó que agosto tuvo una temperatura 0,85 ºC superior a la media registrada entre 1991 y 2020. Frente a las estimaciones del período preindustrial, el incremento llegó a 1,65 ºC.

El calor también marcó un récord en Europa occidental. El verano que terminó con agosto fue el más cálido registrado en esa zona, con una temperatura 2,54 ºC por encima de la media. El dato superó el máximo anterior, registrado en 2003, cuando la anomalía alcanzó 1,98 ºC.

Si se considera todo el continente europeo, el verano de este año ocupó el tercer lugar entre los más cálidos. Solo los veranos de 2022 y 2024 registraron temperaturas superiores.

Durante agosto, varias olas de calor prolongaron el periodo de temperaturas extremas que comenzó en mayo. En distintas zonas de Europa, el calor coincidió con una sequía extendida.

Las condiciones también afectaron a los grandes ríos europeos. El Rin, el Danubio y el Vístula descendieron hasta niveles excepcionalmente bajos a lo largo de todo su curso.

Los océanos también alcanzaron temperaturas récord

El calor extremo no se limitó a la superficie terrestre. En agosto, Copernicus registró la temperatura diaria global más alta del agua en superficie fuera de los océanos extrapolares. El valor llegó a 21,11 ºC.

La temperatura media mensual de la superficie de los océanos alcanzó 21,07 ºC. Con ese registro, agosto también estableció un récord para ese mes y quedó al mismo nivel que marzo de 2024, que hasta entonces había sido el mes más cálido en este indicador.

El agua alcanzó además temperaturas máximas para agosto en sectores de la costa atlántica y del Mediterráneo occidental. Estas condiciones estuvieron relacionadas con fuertes olas de calor marinas.

El Pacífico tropical también presentó temperaturas excepcionalmente elevadas. En esa región, el fenómeno meteorológico El Niño continúa cobrando fuerza.

Samantha Burgess, del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM o ECMWF, en inglés), destacó la magnitud del registro de agosto. Señaló que el mes no solo fue el agosto más caluroso, sino también el mes más cálido desde que existen registros.

Los datos, según Burgess, muestran el impacto del cambio climático tanto en la atmósfera como en los océanos. La especialista advirtió además que estas condiciones afectan cada vez más a las poblaciones, las economías y los ecosistemas de todo el mundo.

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