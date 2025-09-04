Las labores de rescate en Afganistán continúan a cuatro días del terremoto de magnitud 6.0 que dejó más de 2 205 muertos y 3 640 heridos. La esperanza de encontrar sobrevivientes bajo los escombros disminuye con el paso de las horas, mientras los equipos de emergencia luchan por llegar a las zonas más afectadas.

Más noticias

A la tragedia se sumó un nuevo sismo de magnitud 5.6 registrado la noche del jueves 4 de septiembre en el este del país. Este temblor es el más fuerte desde el devastador movimiento del domingo y aumenta la incertidumbre en una región que ya enfrenta un panorama crítico.

Impacto en la población

Los talibanes confirmaron la cifra de muertos y heridos provocados por el primer terremoto, considerado el más letal de las últimas décadas. Afganistán arrastra una crisis humanitaria marcada por guerras, desastres naturales y problemas económicos y sociales, lo que hace más difícil responder a una catástrofe de esta magnitud.

En los lugares donde el Estado no pudo llegar, la sociedad civil tomó la iniciativa. Voluntarios caminaron durante horas hasta las zonas devastadas. Su ayuda resultó vital ante la escasez de personal técnico y de emergencias, que abandonó el país masivamente en 2021, tras el regreso de los talibanes al poder.

Datos del nuevo terremoto

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el temblor del jueves ocurrió a las 22:26 horas locales (17:56 GMT). El epicentro se localizó a 36 kilómetros al suroeste de Asadabad, capital de la provincia de Kunar, la más afectada por el terremoto del domingo. La profundidad del sismo alcanzó los 10 kilómetros.

Por ahora no hay reportes claros sobre los daños que pudo causar este nuevo movimiento. La región fronteriza con Pakistán sufre temblores continuos desde el fin de semana, lo que complica la evaluación de la situación.

Retos para la ayuda humanitaria

Autoridades locales, ONG y agencias internacionales priorizaron la entrega de asistencia en Kunar y en las provincias cercanas. Sin embargo, los constantes sismos y el mal estado de las carreteras dificultan la llegada de la ayuda. Muchas rutas quedaron inutilizadas, lo que retrasa la distribución de suministros en las comunidades más remotas.

El régimen talibán desplegó a sus soldados para atender la emergencia. Pese a ello, la magnitud del desastre ha puesto al límite la capacidad operativa del gobierno, que enfrenta un enorme desafío logístico y humano frente a esta crisis.

Con información de EFE

Te recomendamos