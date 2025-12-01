Aerolínea cancela sus operaciones con Venezuela hasta el 31 de diciembre

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Iberia canceló todas sus operaciones con Venezuela hasta el 31 de diciembre. La compañía siguió la recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) y mantuvo la decisión que adoptó a finales de noviembre. La aerolínea explicó a EFE que retomará los vuelos “en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad”.

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La empresa ya había suspendido sus actividades desde el 29 de noviembre, después de que la Autoridad de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera una alerta por la inestabilidad en Venezuela y en zonas del sur del Caribe. El escenario regional se volvió más complejo desde septiembre de 2025, cuando la acción militar estadounidense incluyó ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas. Reportes internacionales señalan que estos operativos dejaron más de 80 fallecidos.

Impacto en la seguridad aérea regional

La situación aumentó la preocupación sobre la seguridad aérea en el espacio venezolano. La región de información de vuelo de Maiquetía cubre áreas estratégicas del Caribe oriental y sur. En esa zona convergen rutas comerciales clave para aerolíneas latinoamericanas y europeas. Las advertencias internacionales llevaron a varias autoridades aeronáuticas a evaluar el riesgo que implica operar en el espacio aéreo del país sudamericano.

El análisis de estos organismos resaltó la importancia de mantener medidas estrictas mientras persista la inestabilidad. Las aerolíneas que operan en la región observan con atención la evolución del conflicto y el efecto que podría tener sobre sus itinerarios y su personal. Iberia aclaró que su prioridad es garantizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones antes de restaurar su programación habitual.

Pasajeros afectados y opciones disponibles

Las cancelaciones afectan a viajeros con rutas previstas en diciembre. La aerolínea activó procedimientos internos para atender consultas y reorganizar itinerarios. Mientras tanto, otras compañías que vuelan en la zona también ajustan sus políticas ante las advertencias.

Gol informó que sus pasajeros pueden reprogramar vuelos, solicitar crédito o pedir reembolso. Estas opciones coinciden con las políticas globales de protección al usuario y buscan reducir el impacto de las interrupciones. Las empresas prevén mantener estas medidas mientras las autoridades internacionales monitorean la seguridad en el sur del Caribe y en el espacio aéreo venezolano.

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