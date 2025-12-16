Adolf Hitler Uunona logró su quinta victoria consecutiva en Namibia

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El político namibio Adolf Hitler Uunona volvió a conservar su escaño en una circunscripción del norte del país, pese a la controversia que genera su nombre, al ganar nuevamente las elecciones locales, informaron medios internacionales.

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Adolf Hitler Uunona suma cinco victorias consecutivas

Con el resultado de las elecciones de fines de noviembre de 2025, Uunona suma cinco victorias consecutivas desde que comenzó su carrera política en 2004, de acuerdo con Euronews.

Uunona, de 59 años, representa a la circunscripción de Ompundja, en la región de Oshana, como miembro de la Organización Popular del África Sudoccidental (SWAPO), el histórico partido gobernante de Namibia.

Aunque la Comisión Electoral aún no ha publicado los resultados oficiales, distintos reportes señalan que el dirigente ganó por un amplio margen, respaldado por su popularidad local y su trabajo comunitario .

En elecciones anteriores, Uunona obtuvo resultados contundentes, como en 2020, cuando logró cerca del 85 % de los votos. Su gestión ha sido destacada por el trabajo de base y su participación en la lucha contra el apartheid, de acuerdo con la prensa nacional, de acuerdo con Euronews.

A pesar de compartir nombre con el líder nazi alemán, el político ha remarcado en reiteradas ocasiones que no tiene ninguna relación con esa ideología, de acuerdo con Euronews.

Adolf Hitler Uunona indicó que no comparte nada con el nazismo

En una entrevista concedida en 2020, Uunona afirmó que no comparte nada con el nazismo ni con las ideas de dominación mundial asociadas a Adolf Hitler. También explicó que su padre le puso ese nombre sin comprender plenamente su significado histórico. “De niño lo veía como un nombre totalmente normal”, señaló entonces .

En su vida cotidiana, el político se presenta simplemente como Adolf Uunona y asegura que no tiene intención de cambiar su nombre.

Namibia, antigua colonia alemana hasta la Primera Guerra Mundial, conserva aún numerosos nombres germánicos, un legado histórico que explica, en parte, la persistencia de denominaciones como Adolf en el país africano.

Enlace externo: Namibia

Con información de EFE