Más de 140 iniciativas populares se someterán a votación este noviembre en 41 estados de Estados Unidos. Se trata de una consulta masiva que abordará temas tan diversos como el aborto, la inmigración, la legalización de la marihuana o el salario mínimo.

Una iniciativa popular es una ley, cuestión o pregunta que se plantea en una papeleta de un estado o una ciudad durante unas elecciones y que puede haber sido propuesta por los propios habitantes o por los legisladores, según define la página web Ballot Measure.

El martes 5 de noviembre, los estadounidenses no solo elegirán a su futuro presidente, sino que también votarán 146 de estas medidas populares, de las cuales 77 vienen de legisladores y 57 de ciudadanos.

Estos son los temas principales que se votarán en las urnas:

1. Aborto

El aborto será el tema más recurrente en las papeletas del próximo 5 de noviembre: los votantes decidirán sobre 11 medidas electorales relativas a este tema, 10 de las cuales fijan derechos constitucionales relacionados con los derechos reproductivos.

En el caso de Arizona, Florida, Missouri y Dakota del Sur, las medidas están destinadas a proteger el derecho al aborto hasta la viabilidad fetal -es decir, hasta las 23 o 24 semanas de embarazo-, aunque con algunas excepciones dependiendo de cada estado.

En Maryland, Montana, Nevada y Nueva York, las propuestas se enfocan en consolidar el derecho a abortar hasta la viabilidad del feto (algo que ya es legal en estos estados), garantizando este derecho a todas las personas independientemente de factores como su etnia u orientación sexual.

Mientras, en Nebraska se proponen dos enmiendas constitucionales: una para proteger el aborto hasta la viabilidad del feto y otra para prohibirlo después del primer trimestre de embarazo (a excepción de casos de emergencia médica o de agresiones sexuales e incesto).

2. Salarios

Este 2024, los salarios de la población estadounidense también se someterán a votación: en Alaska y Missouri, las iniciativas populares proponen elevar el salario mínimo a 15 dólares la hora y fijar una serie de requisitos que permitan la baja remunerada por enfermedad.

En California, la medida elevaría el salario mínimo a 18 dólares por hora; en Massachusetts se incrementaría el salario de los trabajadores que reciben propinas para equipararlo al salario mínimo y en Nebraska la propuesta garantizaría la baja por enfermedad remunerada para los empleados.

Por su parte, en Arizona se someterá a voto si los trabajadores que reciben propinas deben cobrar un 25 % menos que el salario mínimo por hora.

Entre 1996 y 2022, se presentaron con éxito 28 iniciativas electorales para incrementar los salarios mínimos de varios estados, de las cuales un 92 % fueron aprobadas, según la web Ballot Measure.

3. Inmigración

Aunque la inmigración es uno de los temas más comentados por las campañas de ambos candidatos -especialmente por la del expresidente Donald Trump- solo hay una iniciativa popular que contemple esta cuestión, y es de lo más polémica.

Así, los ciudadanos de Arizona votarán por una iniciativa que pretende hacer varios cambios en la legislación penal y de inmigración, entre ellos permitir que la policía detenga y deporte a los ciudadanos de países extranjeros que entren en el estado por lugares distintos a los puertos oficiales (algo que compete al gobierno federal).

4. Marihuana y otras drogas

Dakota del Norte y Dakota del Sur votarán por tercera vez si quieren legalizar o no la marihuana con fines recreativos, mientras que los ciudadanos de Florida decidirán si legalizar esta droga para todos los mayores de 21 años.

Por su parte, Nebraska presenta una medida que pretende legalizar la marihuana con propósitos médicos.

Más allá del cannabis, Massachussets decidirá si legalizar o no determinadas sustancias psicodélicas; de aprobar esta medida, se convertiría en el tercer estado en legalizar estos productos, después de Oregón (2020) y Colorado (2022).

5. Justicia criminal

En cuanto a la justicia criminal, California abordará la cadena perpetua para los culpables de tráfico sexual de menores y Colorado pretende aumentar las penas para determinados delitos de drogas y robos, además de eliminar el derecho a fianza en casos de asesinato en primer grado, entre otras medidas.

Además, Colorado también votará una medida que propone asignar ingresos estatales a un nuevo fondo para la contratación, retención, formación y prestaciones por fallecimiento de las fuerzas del orden.

6. Ciudadanía y sistema electoral

Este año se lleva a las urnas el debate sobre si los ciudadanos extranjeros pueden votar o no: en este sentido, Idaho, Iowa, Kentucky, Missouri, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur y Wisconsin presentan enmiendas constitucionales que prohibirían el voto de los no ciudadanos.

Según el Centro de Estrategia de Iniciativas Electorales, en las papeletas del 5 de noviembre figuran 39 medidas relacionadas con los procedimientos de votación o la democracia.