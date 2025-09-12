La Policía y el Ejército de Colombia abatieron a alias ‘Frank’, cabecilla de la estructura Édgar de Jesús Madrid Benjumea del Clan del Golfo, en un enfrentamiento en el sur del departamento de Bolívar.

Más noticias

Asesinan a pareja sentimental del cabecilla del Clan del Golfo en operativo en Bolívar

Según detallaron las autoridades, en el mismo operativo murió su pareja sentimental, Jaskary Lizeth Páez Martínez, conocida como alias ‘La Veneca’.

Jaskary Lizeth Páez Martínez tenía 21 años. Ella fue reina del Carnaval de Cantagallo en 2018. Se desempeñaba como gestora cultural.

Este suceso ocurrió en la vereda Papayal, municipio de San Martín de Loba. Durante el opertaivo, la Policía se incautó de armamento y dispositivos que utilizaba la organización criminal.

Detalles del operativo y hallazgos de las autoridades

Tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales lideraron la acción. Inteligencia de la Policía ubicó a alias Frank en la zona rural.

Las fuerzas se incautaron de dos fusiles, municiones, equipos de comunicación, proveedores y propaganda del Clan del Golfo. Autoridades trasladaron los cuerpos a Medicina Legal en Barrancabermeja.

El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, calificó el resultado como positivo. “Este es un debilitamiento a la subestructura criminal”, comentó.

Las Fuerzas Militares mantendrán operaciones en el sector y comunidades aledañas de Bolívar.

Antecedentes criminales de alias Frank

Alias Frank figuraba en el cartel de los más buscados en Bolívar. Él lideraba el componente urbano de la estructura Édgar de Jesús Madrid Benjumea.

Investigaciones lo vinculan a homicidios, asesinatos, narcotráfico, extorsiones y tráfico de armas. Él afectó a defensores de derechos humanos, firmantes de paz, sus familiares y líderes sociales.

Alias Frank heredó dinámicas delictivas de su madre, alias ‘Celeste’. Ella coordinaba información sobre la Fuerza Pública y difundía propaganda del Clan del Golfo.

Este cabecilla operaba en municipios como San Pablo, San Martín de Loba y Alto del Rosario. Su neutralización reduce el control del microtráfico y las extorsiones en la zona.

El Clan del Golfo mantiene influencia en el sur de Bolívar. Autoridades disputan el territorio con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, según alertas de la Defensoría del Pueblo.

Con información de El Tiempo de Colombia.

Te recomendamos