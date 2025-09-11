Las excavaciones en Cerro Chena, donde se presume la existencia de fosas clandestinas de la dictadura de Augusto Pinochet, representan el esfuerzo más reciente del Plan Nacional de Búsqueda impulsado en 2023 por el presidente Gabriel Boric.

Desaparición forzada en Chile

La iniciativa, inédita en Chile, pretende saldar la deuda con las 1 469 personas víctimas de desaparición forzada entre 1973 y 1990, de las cuales 1 092 siguen sin ser localizadas. A seis meses del fin del actual Gobierno, familiares exigen que el plan se convierta en política permanente con rango legal.

En al menos ocho regiones del país se han realizado diligencias, desde Santiago y Copiapó hasta Punta Arenas, incluyendo sitios emblemáticos como Colonia Dignidad y la Escuela de Suboficiales del Ejército.

100 acciones entre excavaciones, entrevistas y peritajes ya se realizaron

Según Boric, ya se completaron más de 100 acciones, entre excavaciones, entrevistas y peritajes forenses. Mónica Monsalves, presidenta de la Corporación Cerro Chena, señaló a EFE que la continuidad del plan requiere un organismo autónomo y un presupuesto garantizado: “No puede depender del signo político de cada gobierno”.

El paso del tiempo y las operaciones de encubrimiento de la dictadura son obstáculos señalados por la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla.

La funcionaria explicó a EFE que “pasaron más de 30 años antes de contar con una estrategia estatal”, lo que ha favorecido la pérdida de información. Subrayó la urgencia de transformar el plan en ley, con financiamiento obligatorio y coordinación interinstitucional, para asegurar que ninguna administración lo desmantele.

Expertos como Claudio Nash, de la Universidad de Chile, advierten que el actual contexto electoral exige ajustes estructurales.

Consideran esencial blindar el plan ante posibles giros ideológicos, incluir a familiares en la toma de decisiones, desclasificar archivos militares y fortalecer la cooperación judicial. Para las agrupaciones de víctimas, institucionalizar la búsqueda es una deuda histórica que el país no puede seguir postergando.

