Un operativo en Florida resultó en la captura de 230 personas, incluidos 46 inmigrantes indocumentados. Las autoridades identificaron posibles víctimas de trata de personas.

Operativos se apoyaron en redes sociales

La Fiscalía del estado, liderada por James Uthmeier, detalló que la investigación permitió identificar doce posibles víctimas de trata de personas y se prolongó durante siete días. Los operativos se apoyaron en redes sociales y plataformas de contratación de acompañantes para contactar a los acusados y recabar evidencia, informó EFE.

De los detenidos, 46 eran inmigrantes indocumentados procedentes de Venezuela, Perú, México, Honduras, Guatemala, Cuba, Brasil, Colombia y Bahamas.

Los arrestados en Florida contaban con antecedentes penales

La mayoría de los arrestados contaba con antecedentes penales, que sumaban un total de 296 delitos graves y 348 delitos menores. El fiscal Uthmeier señaló que “los traficantes de personas son depredadores viles que explotan a los vulnerables” y destacó que los indocumentados representaron un número desproporcionado de los arrestos.

El operativo fue coordinado por la Oficina del Alguacil del Condado Polk en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras agencias federales. Según EFE, esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio de las autoridades estadounidenses por combatir la explotación sexual y garantizar la protección de las víctimas de trata.

Los acusados enfrentan cargos que incluyen la solicitud de servicios sexuales, la oferta de prostitución y el transporte de personas con fines de explotación sexual.

Las autoridades afirmaron que investigarán las redes implicadas y que la cooperación entre agencias locales y federales resulta clave para desmantelar este tipo de estructuras criminales, que operan frecuentemente en múltiples estados y se valen de plataformas digitales para reclutar y explotar víctimas.

Con información de EFE