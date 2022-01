Al menos 19 muertos en un incendio en Nueva York, entre ellos niños

Agencia EFE (I)

Un incendio registrado este 9 de enero de 2022 en un edificio de viviendas del distrito neoyorquino de El Bronx dejó al menos 19 muertos, según medios locales, una información aún no hecha oficial por las autoridades, que sí han adelantado que esperan varios fallecidos.

Según el diario New York Post y la cadena de televisión ABC7, que citan a fuentes policiales, entre las 19 víctimas mortales hay nueve niños.

Mientras, el jefe del Departamento de Bomberos de Nueva York, Dan Nigro, dijo a los periodistas que hay al menos 63 heridos y que se prevén varios fallecidos, mientras que el alcalde de la ciudad, Eric Adams, aseguró que el de este domingo 9 es uno de los incendios más devastadores en la historia reciente de la Gran Manzana.

Horrific fire in a Bronx, NY, apartment building has killed at least 19 people, including 9 children.



Officials are calling the incident one of the city’s worst fires in recent history. pic.twitter.com/LzZccBnjeb — The Recount (@therecount) January 9, 2022

“Las cifras son horribles”, dijo Adams en una conferencia de prensa en el lugar de los hechos.

El fuego se declaró en un dúplex situado en el segundo de los 19 pisos del edificio y el humo se extendió muy rápidamente por todo el inmueble, de una manera muy poco habitual, según explicó el jefe de bomberos.

Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 31 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/yrTYwOfonH — FDNY (@FDNY) January 9, 2022

Nigro aseguró que los equipos de rescate encontraron víctimas en todos los pisos, en su mayoría como resultado de la inhalación de humos, muchas de ellas en estado muy grave y que fueron trasladadas a varios hospitales.

Más de 200 efectivos participaron en las tareas de extinción del fuego, cuyo origen se desconoce, según el Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY, en inglés).

En imágenes distribuidas por varios medios y en las redes sociales pudo verse a multitud de personas, incluidos niños, siendo atendidos por los equipos de emergencias.