Twitter sostiene que los líderes del mundo no ‘están por encima’ de sus reglas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La red social Twitter dijo el martes 15 de octubre del 2019 que los líderes mundiales “no están por encima” de las reglas de la plataforma en línea y podrían ver sus mensajes eliminados o degradados por conductas que violen sus términos de servicio.

En una declaración destinada a aclarar sus políticas, Twitter expresó que se reserva el derecho de tomar “medidas coercitivas” en los tuits ofensivos, especialmente aquellos que incluyen amenazas de violencia o publicación de información privada.



“Queremos dejar en claro hoy que las cuentas de los líderes mundiales no están por encima de nuestras políticas”, dijo la compañía en una publicación de blog.



Este anuncio viene en momentos en que las redes sociales, la gigante Facebook en particular, enfrentan presiones por permitir declaraciones falsas y engañosas de líderes políticos.



Tanto Facebook como Twitter adelantaron que no intentarán eliminar los comentarios “de interés periodístico” de los líderes políticos, y Facebook ha eximido a los anuncios políticos del proceso de verificación de los hechos.



Twitter señaló que su política no da rienda suelta a la publicación de incidentes policiales e informó que tomará medidas contra cualquier cuenta que “promocione el terrorismo” o “amenazas claras y directas de violencia” , así como la inclusión de información privada, como la dirección o el número de teléfono de usuarios.



También, la empresa indicó que actuará contra la publicación de fotos o videos íntimos sin consentimiento y cualquier publicación relacionada con la explotación sexual infantil o la divulgación de autolesiones.



Previamente había dicho que si un tuit de un líder mundial viola las reglas, pero existe un “claro interés público” en la información, puede requerir a los usuarios que confirmen en un aviso que desean ver el mensaje.



“Nuestro objetivo es hacer cumplir nuestras reglas de manera juiciosa e imparcial”, dijo Twitter.