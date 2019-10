Guyana y Rusia hablarán sobre supuesta base en zona disputada con Venezuela

LEA TAMBIÉN

Guyana anunció este jueves 3 de octubre del 2019 que se reunirá con representantes de Rusia para abordar las declaraciones de una portavoz de ese gobierno sobre la existencia de una supuesta base militar británica junto al Esequibo, una región disputada con Venezuela, algo que el gobierno guyanés asegura que es falso.

El gobierno de Guyana, una antigua colonia del Reino Unido, se dirigió al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, para rechazar la información divulgada desde ese país acerca de que el Reino Unido estableció una supuesta base militar en ese territorio suramericano para desestabilizar a Venezuela.



El Ejecutivo de Guyana detalló a través de un comunicado que Lavrov respondió al requerimiento y que funcionarios de los dos países acordaron reunirse para discutir el asunto.



El canciller de Guyana, Carl Greenidge, señaló en declaraciones a la prensa que espera que el problema se resuelva en breve, aunque se negó a aclarar si Georgetown espera que Rusia se retracte.



"Hemos acordado dialogar, eso es todo lo que estoy dispuesto a decir. Respondieron y acordamos que habrá una reunión con el ministro ruso. No puedo informar más que eso", dijo Greenidge a periodistas el jueves.

"La acusación de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Vladimirovna Zakharova, sobre la supuesta existencia de una base militar británica junto a una isla del río Esequibo es completamente falsa", dijo Greenidge.



Guyana había pedido previamente al Gobierno ruso que se retractara, pero hasta ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores simplemente respondió con acuse de recibo a la misiva que se le envió.



La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que el Reino Unido había construido una base junto al río Esequibo con el pretexto de detener el tráfico de drogas y armas.



Sin embargo, la diplomática aseguró que la verdadera razón era entrenar venezolanos con el objetivo de llevar a cabo actos de sabotaje contra la Administración de Nicolás Maduro.

El alto comisionado británico para Guyana, Greg Quinn, ya rechazó las acusaciones de Rusia al asegurar que no existía tal base ni supuestos planes para construirla.



"Las afirmaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia son una clara desinformación. El Reino Unido no posee, no está construyendo ni opera desde ninguna base en Guyana", sostuvo Quinn.



Los dos países suramericanos están enfrentados por la región fronteriza del Esequibo.



Venezuela ha incrementado últimamente sus reclamaciones históricas sobre la región del Esequibo en Guyana, que abarca dos tercios del país de la Comunidad del Caribe (Caricom), desde que el gigante estadounidense Exxon Mobil descubriera petróleo en aguas en disputa frente a sus costas en 2015.