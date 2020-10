El mundo ha fallado en la prueba del covid-19, lamenta Antonio Guterres

LEA TAMBIÉN

El mundo, dividido, no ha estado a la altura del desafío de la lucha contra la pandemia del coronavirus, dijo el sábado 17 de octubre del 2020 el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtiendo que era necesaria una acción conjunta para evitar que millones de personas se vean empujadas al hambre y la pobreza.

El ex primer ministro portugués dijo que se podría haber hecho mucho más si los países hubieran trabajado juntos para combatir la enfermedad, que ha acabado con la vida de más de un millón de personas.



"La pandemia de covid-19 es un gran desafío para toda la comunidad internacional, para el multilateralismo y para mí, como secretario general de las Naciones Unidas", dijo Guterres a la agencia portuguesa de noticias Lusa.



"Desafortunadamente es una prueba que, hasta ahora, la comunidad internacional no ha superado".



Guterres añadió que de no tomarse medidas coordinadas "el virus podría empujar a millones de personas al hambre y la pobreza, con efectos económicos devastadores en los años venideros".



El portugués también criticó a los países por la falta de unidad al tratar de resolver otros desafíos globales, como los conflictos en Afganistán, Yemen y Siria.



"Es una fuente de enorme frustración", dijo.



Más de 39 millones de personas se han contagiado de covid-19, según un recuento de Reuters basado en datos oficiales.



Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China, en diciembre de 2019.