Trump critica a Arabia Saudita por su ‘encubrimiento’ de la muerte de Khashoggi

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este martes 23 de octubre de 2018 a sus aliados en Arabia Saudita, al considerar que orquestaron un “encubrimiento” de la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi y que la operación fue “un completo fiasco”.

“Su concepto original fue muy malo, lo pusieron en práctica muy mal y el encubrimiento fue el peor en la historia de los encubrimientos”, dijo Trump en declaraciones a los periodistas en el Despacho Oval.



“Quien pensara en esa idea creo que está en muchos apuros, y debería estarlo”, añadió el mandatario, en referencia al presunto plan para asesinar a Khashoggi.



Durante una reunión posterior con líderes militares de EE.UU., Trump insistió en que “nada de lo que han hecho” los saudíes en esa operación “ha ido bien”. “Yo diría que fue un completo fiasco desde el primer día”, subrayó.



Preguntado por qué consideraba un fiasco, si el presunto plan para asesinar a Khashoggi o su infructuoso encubrimiento, Trump respondió que los saudíes “nunca debieron pensar” sobre la posibilidad de deshacerse del periodista.



“Una vez que pensaron en ello, todo lo demás que hicieron también estuvo mal (...). Nunca debió haber una ejecución (del plan) ni un encubrimiento, porque nunca debió haber sucedido”, recalcó.



Trump añadió que ayer habló por teléfono de nuevo con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, y este le dijo rotundamente “que no tuvo nada que ver con esto, que se hizo a un nivel inferior”.



Trump aseguró que muchos líderes de países influyentes están enfadados por el asesinato del periodista, y destacó: “Nadie lo está más que yo”.



Adelantó que planeaba pedir al Congreso que le enviara “recomendaciones” sobre posibles respuestas de EE.UU. a lo sucedido, aunque minutos después, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, anunció una primera represalia: la revocación de los visados de los implicados en la muerte de Khashoggi.



Trump reiteró, no obstante, que no se inclina por restringir la venta de armas a Riad, porque “Rusia, China y Francia se aprovecharían rápidamente” de esa oportunidad de negocio.



El mandatario no quiso aclarar si comparte las conclusiones del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien hoy calificó de “premeditado” y “salvaje” el asesinato del periodista saudita.



“Fue bastante duro con Arabia Saudí. Es una situación muy mala, y el presidente Erdogan no tuvo elogios” para Riad, indicó Trump.

También recordó que la directora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Gina Haspel, viajó esta semana a Turquía para obtener más detalles sobre el caso de Khashoggi, y Trump confió en recibir mañana más información al respecto.



Khashoggi, un periodista crítico con Riad que vivía en Washington, fue asesinado el 2 de octubre, cuando acudió al consulado saudí en Estambul para recoger unos documentos que necesitaba para poder casarse con su prometida turca.