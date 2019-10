Diosdado Cabello sobre presencia de Rafael Correa en Venezuela: ‘Ojalá estuviera aquí’

LEA TAMBIÉN

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, negó este martes 8 de octubre del 2019 que el expresidente Rafael Correa se encuentre en ese país, como afirma la oposición en Ecuador.

“Ojalá estuviera aquí en Venezuela”, dijo Cabello a periodistas antes de entrar a una sesión de la ANC, un ente conformado solo por oficialistas y que no es reconocido por numerosos países.



El dirigente chavista también restó importancia a las acusaciones del mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, según las cuales el presidente Nicolás Maduro está detrás de las protestas que se han registrado en Quito desde el pasado jueves 3 de octubre a raíz de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno como el retiro del subsidio a los combustibles.



Según el considerado número dos del chavismo, Moreno también ha responsabilizado por las manifestaciones callejeras en Ecuador a Correa, al mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, y al Foro de Sao Paulo, que se celebró en junio de este año en Caracas.



El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente encargado del país caribeño, aseguró más temprano que Correa “estuvo en Venezuela”, aunque matizó que no tiene

“precisión” sobre su actual paradero.



“Sabemos que (Correa) en Ecuador no está”, dijo Guaidó a periodistas antes del inicio de la sesión del Legislativo de este martes.



“Estuvo en Venezuela, no sabemos si se mantiene (...), estamos tratando de activar mecanismos de información que nos permitan dar el paradero exacto”, añadió el opositor -que no controla los cuerpos de seguridad o la

burocracia-, sin aclarar a cuáles mecanismos hacía referencia.



Correa tiene orden de captura en Ecuador y se niega a regresar a su país al considerar que es víctima de persecución política por parte de Moreno, con el que está enemistado desde hace dos años.