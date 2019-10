Corea del Norte realiza un nuevo lanzamiento de proyectiles de prueba

LEA TAMBIÉN

Corea del Norte realizó este martes 1 de octubre del 2019 un nuevo ensayo balístico con el lanzamiento de varios proyectiles de corto alcance hacia el Mar de Japón, según fuentes militares de Seúl y Tokio.

Los proyectiles, de los que aún no se tienen detalles, fueron lanzados desde la ciudad oriental de Wonsan, según el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.



La información, reproducida por la agencia local Yonhap, no precisa detalles aún sobre el tipo, la trayectoria o el alcance de los proyectiles.

El Estado Mayor Conjunto informó de que está revisando la situación por si se producen nuevos lanzamientos.



Fuentes militares citadas por la cadena pública de televisión nipona NHK también dieron cuenta de este ensayo armamentístico, pero sin dar detalles, aunque dijeron que no suponen una amenaza inmediata para Japón.

Estas pruebas se producen un día después de que el régimen de Pionyang anunciara que en los próximos días reanudará los contactos con Estados Unidos para buscar la desnuclearización de la península coreana.



Una alta funcionaria del gobierno norcoreano señaló que las negociaciones se reanudarán este sábado 5 de octubre, con un primer contacto preliminar el viernes, sin precisar dónde se realizarán esas conversaciones.



La reanudación de esos contactos fue acordada durante el encuentro que mantuvieron el pasado 30 de junio en la frontera entre la dos Coreas el presidente estadounidense, Donald Trump, y el norcoreano, Kim Jong-un.