Pareja multimillonaria recibió vacunas contra el covid-19 destinadas a pueblos indígenas 

Una pareja de multimillonarios ha despertado una ola de indignación en Canadá tras conocerse que viajó a una comunidad indígena haciéndose pasar por trabajadores locales para recibir la vacuna contra el coronavirus. Así lo dio a conocer este 26 de enero del 2021 el medio Al Jazeera.

La noticia fue dada a conocer inicialmente por el Canadian Broadcasting Corporation (CBC). Según este medio, Rod Baker, de 55 años y su esposa Ekaterina Baker, de 32 años, viajaron desde Vancouver a la comunidad Beaver Creek, ubicada en Yukon.



Allí, los multimillonarios se hicieron pasar por trabajadores locales para recibir una dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica Moderna, que en el país norteamericano se aplica desde diciembre del 2020.



La comunidad a la que bajó la pareja, explica Al Jazeera, se encuentra cerca de la frontera con Alaska y la mayoría de su población- 85 de los 93 residentes que lo habitan- es indígena. Los datos fueron obtenidos del censo canadiense del 2016.



Para obtener la vacuna contra el coronavirus, la pareja de multimillonarios dijo que eran trabajadores de un hostal ubicado en Yukon.



"¿Cómo se atreven estos dos privilegiados multimillonarios a mentirles a profesionales médicos poniendo en riesgo a nuestra comunidad para saltarse la línea" de la vacunación? cuestionó Angela Demit, la jefa de White River First Nation en una publicación en las redes sociales.



"Para mi es bastante claro que asumieron que somos muy ingenuos porque somos una comunidad predominantemente indígena. Debe enviarse una señal muy clara de que este tipo de comportamiento es inaceptable aquí en Yukon y en toda Canadá", continuó Demit.



Según Al Jazeera, Yukon no registra actualmente casos activos de covid-19. Las personas que llegan al territorio deben realizar un aislamiento de 14 días para evitar la propagación del virus.



"Nos pusieron a todos en riesgo"



En Yukon hay indignación por el accionar de la pareja. "No puedo creer que estas personas hayan mentido y no solamente eso, el Gobierno no lo notó", dijo Rita Luxton, quien maneja un hospedaje en Beaver Creek. "Realmente nos pusieron a todos el riesgo" criticó.



Según Al Jazeera, documentos de la corte de Yukon dan cuenta que la pareja se enfrenta a cargos por haber incumplido con la cuarentena al llegar al territorio y además cada uno recibió una multa de 1 150 dólares canadienes (USD 905,12).



El medio asegura que, tras conocerse la noticia, Rod Baker presentó su renuncia como CEO de la empresa Great Canadian Gaming, dedicada al comercio de juegos, al entretenimiento y a la hospitalidad.

El Gobierno de Yukon dijo que implementará nuevos requisitos para que las personas demuestren que son residentes en el territorio antes de aplicarse la vacuna contra el covid-19.