El 9 de septiembre fue el día con más sancionados en Hoy no circula en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En los primeros cinco días de vigencia de la medida Hoy no circula, que va atado al plan de repavimentación vial en Quito, un total de 497 vehículos han sido sancionados por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El día que reportó la mayor cantidad fue el lunes (9 de septiembre del 2019) con 124. Hasta las 11:45 de ayer, viernes 13, se registraron 58 infractores (ver infografía). Según Danny Gaibor, director ejecutivo de la AMT, tras la aplicación del Hoy no circula unos 120 000 vehículos salieron de las vías diariamente.

“La movilidad ha mejorado completamente. No lo digo yo, sino la ciudadanía. En algunos sectores hay complicaciones, pero estas se producen por accidentes de tránsito o vehículos dañados”, manifestó Gaibor.



Asimismo, la entidad intensificó los controles contra los vehículos y motocicletas que circulan por Quito sin portar sus identificaciones, con placas adulteradas o documentos caducados. El pasado jueves, como resultado de los trabajos preventivos, se retuvo a 61 vehículos: 23 estatales, 11 particulares y 27 motocicletas.



La Ordenanza estipula que se retire el vehículo de las vías y que se lo lleve a un patio de retención hasta que el propietario coloque las placas; una vez que lo haga, el automotor puede ser liberado.



Estaba previsto que este 13 de septiembre la AMT continúe con los operativos para sancionar a los conductores que no porten las placas. “Al final del día se conocerá la cantidad de amonestados, pero mi percepción es que hay una menor cantidad de carros sin identificaciones”.



Hasta el cierre de esta edición, desde la AMT no se informó sobre la cantidad de automóviles multados.



Para los controles que se realizan en la urbe, la AMT ha desplegado 250 fiscalizadores y 1 923 agentes civiles.



“Los dividimos en horarios y días. También en los operativos. Hay un grupo de uniformados que, de forma rotativa, sale a los trabajos que desplegamos diariamente”, acotó Gaibor.