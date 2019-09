Multas por excesos de velocidad registradas por radares de Huaca deben devolverse hasta noviembre de 2019

LEA TAMBIÉN

Hasta el próximo 30 de noviembre del 2019 debe concretarse la devolución de cerca de USD 3 millones recaudados a los conductores registrados por dos radares de control de velocidad, que funcionaban en la vía Panamericana Norte, a la altura del cantón Huaca (Carchi).

La Defensoría del Pueblo, que interpuso la Acción de Protección para revertir los cobros de las multas, recuerda que las empresas públicas Movildelnor y Trafficnor deben establecer un cronograma para la devolución de esos fondos.



La medida la estableció la Corte Provincial del Carchi tras negar la apelación de ambas empresas y ordenó la devolución en efectivo de lo recaudado por el concepto de multas por exceso de velocidad en estos puntos.



Pese a esta disposición, el cronograma ni los pagos se han concretado.



Tania Castillo, coordinadora general de la Defensoría del Pueblo Zona 1 que puso la Acción de Protección, asegura que las entidades responsables tienen como plazo máximo hasta el próximo 10 de septiembre del 2019, para hacer público el cronograma de pagos.



Castillo insiste en que ese programa aún no se ha hecho público porque no se lo ha notificado al juez del caso ni al Consejo de Participación Ciudadana, que también hacía un seguimiento a la propuesta.



El 8 de abril del 2019 dejaron de funcionar los dos radares de control de velocidad ubicados en la Panamericana norte, a la altura del cantón Huaca, tras varias protestas de conductores, moradores y usuarios de esta arteria vial. En julio se retiraron estos dispositivos de la vía.



EL COMERCIO intentó comunicarse con Juan Manuel Mantilla, actual gerente de Movildelnor que maneja el tránsito en la región de la Sierra norte, para conocer la fecha de publicación del cronograma de pagos, pero hasta el momento no se ha conseguido una respuesta. Se lo llamó a su teléfono celular y se le escribió mensajes, pero no fue posible comunicarse con el funcionario.