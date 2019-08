Los sancionados por estacionar mal sus autos en las afueras del estadio Rodrigo Paz retiraron sus vehículos

LEA TAMBIÉN

Uno a uno, los dueños de los vehículos retirados de los alrededores del estadio de la Liga (Ponceano), por haber estado mal estacionados, fueron llegando a los centros de retención vehicular a retirar los autos, la mañana de hoy jueves 22 de agosto del 2019.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizó ayer un operativo para retirar a 52 vehículos mal estacionados en calles aledañas al estadio durante el partido entre Liga de Quito y el club argentino Boca Juniors.



El operativo de control empezó a las 16:00. Una de las avenidas usualmente más ocupadas por mal estacionamiento es la avenida Diego de Vásquez desde el norte en el Redondel de los Caracoles hasta el sur en la calle Chiriboga.



Los 52 vehículos fueron llevados a los patios de retención de la Agencia Metropolitana de Tránsito, y 64 conductores fueron citados por cometer la infracción.



Un agente de tránsito que permanece en los patios ubicados en en sector de La Y, indicó que hasta el mediodía, alrededor de 30 vehículos ya fueron retirados por sus propietarios.



El horario de atención para que puedan retirar sus vehículos es de 08:00 a 16:30, una vez que hayan pagado la multa correspondiente y el servicio de grúa.



Dario V. comentó que en total ha gastado USD 80 por la multa y por el servicio de grúa. Manifiesta que el trámite es engorroso ya que tuvo que hacer dos pagos en distintas instituciones bancarias, además del tiempo que se invierte en realizar la gestión. El servicio de grúa le costó USD 40.



Mariela Sánchez indicó que alrededor de dos horas le tomó

finalizar el trámite. Señala que las autoridades debieron informar las prohibiciones para tomar las precauciones del caso. Indica que en el sector del estadio de Liga no hay parqueaderos que abastezcan cuando hay eventos como el de ayer.

Otro de los afectados, dijo que está de acuerdo con que

les hayan puesto la multa porque "así dice la Ley". Pero añadió que le molesta que cobren el servicio de grúa porque no se sabe de dónde son las personas que conducen esos vehículos.



Las personas coincidieron en que sus automotores no recibieron

ningún daño pero indican que las autoridades de tránsito deben mejorar la gestión en estos trámites.



"Nos hemos podido percatar de la gran cantidad de vehículos

que hacen uso indebido del espacio público. Están estacionados en los parterres, están estacionados en las veredas. Hemos procedido a retirar estos vehículos y obviamente a sancionarlos. Recordemos que estos espacios son para los peatones y no se deben utilizar como estacionamientos. Tenemos que ordenar a la ciudad y parte de eso es justamente que los conductores respeten el espacio público", manifestó Danny Gaibor, director general de la AMT.

Gaibor añadió este 22 de julio que los operativos de control continuarán realizándose todos los días en la capital.



Varios ciudadanos viralizaron videos en redes sociales lo que denominaron el "desfile de grúas" que se llevaban a los vehículos por la vía exclusiva del Metrobús, sobre la avenida La Prensa.



Una de las moradoras de Ponceano, Yesenia Alcívar, dijo que le parece que el control debe hacerse pero informando a los ciudadanos dueños de los vehículos. Señala que además ella y otros dueños de locales vieron reducción en sus ventas por el operativo que se realizó ayer.



La multa para los conductores que estacionen su vehículo en áreas prohibidas es del 10% de un Salario Básico Unificado (SBU) de acuerdo a lo establecido por el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Son USD 39, 4 que tendrán que pagar los infractores y la reducción de tres puntos de su licencia de conducir.