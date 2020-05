1 579 multas por irrespetar la restricción de circulación en Riobamba

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los patios de la Dirección de Movilidad de Riobamba estuvieron llenos este viernes 8 de mayo del 2020. Allí están retenidos 775 vehículos por circular en días no asignados, según el número de placa; para retirarlos sus propietarios deberán pagar una multa de USD 120.

El Municipio de Riobamba informó que durante la primera semana de aplicación del semáforo rojo en la ciudad, desde el 4 de mayo, se incrementó la circulación de transeúntes y vehículos, por lo que tuvieron que reforzar los controles en los mercados y sitios de alta concurrencia.



Hasta el mediodía de este viernes, los agentes municipales y de la Policía Nacional emitieron 1 579 multas a ciudadanos que irrespetaron las medidas dispuestas por el Comité de Operaciones en Emergencias para evitar más contagios de covid-19.



Las autoridades controlan que las personas que circulan en las calles usen mascarillas. La multa por no utilizar la prenda de bioseguridad es de USD 40 y se cobrará en cuanto concluya la emergencia en las facturas de los servicios básicos.



“Aún hay personas que mal utilizan los salvoconductos y que no respetan las medidas determinadas para esta emergencia. Tienen que entender que es su vida la que estamos tratando de proteger, por eso necesitamos de la corresponsabilidad de todos. Esta emergencia no se ha terminado”, dijo Luisa Loza, gobernadora de Chimborazo.