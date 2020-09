Multas, pagos anticipados...claves sobre matriculación y revisión técnica vehicular en Quito

LEA TAMBIÉN

El proceso de matriculación vehicular en Quito se reanudará desde el próximo lunes 14 de septiembre del 2020. El trámite se realizará en línea, a través de la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Las personas deben ingresar al portal www.amt.gob.ec para matricular a los automotores.



Hay cuatro claves sobre la matriculación y la Revisión Técnica Vehicular (RTV) que los usuarios deben tomar en cuenta.



¿Qué vehículos deben pasar la Revisión Técnica Vehicular para la matriculación?



Ningún vehículo deberá pasar por la RTV durante el 2020. El 28 de julio pasado el Concejo Metropolitano aprobó una Ordenanza para suspender ese proceso para los vehículos particulares.



En la normativa se estableció que los automotores del transporte público y comercial (buses, camiones, camionetas, furgonetas y taxis) deberán pasar la revisión una sola vez. Se definió como plazo el 1 de septiembre para que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) apruebe un nuevo calendario para los vehículos del transporte público y comercial.



Andrés Borja, asesor legal de la AMT, indicó que al no haber una definición y de acuerdo con la Ordenanza Metropolitana, ese tipo de vehículos tampoco deberán pasar la revisión este año.



¿Qué ocurre con las multas?



Con la finalización del estado de excepción el 12 de septiembre, los plazos para el pago de las multas se reanudan. Borja explicó que ningún vehículo puede ser matriculado si antes no se cancela los valores por las multas. Esas penalizaciones tienen que ver con infracciones de tránsito. También se cobran aquellas de tipo administrativo como las relacionadas con el Hoy No Circula y la violación del toque de queda.



¿Qué pasa si el usuario ya pagó el valor de la Revisión Técnica Vehicular?



Para los casos en que los usuarios hayan cancelado el valor de la RTV, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) tomará en cuenta esos valores para el 2021.



¿Qué trámites están habilitados en la AMT?



Actualización de datos, multa por calendarización, certificado de poseer vehículo, certificado único vehicular, duplicado de placas, entrega de placas nuevas, bloqueo de vehículo por infracciones cuando una persona vende un carro y no cancela las multas.