¿Multas por no asistir a las Junta Receptora del Voto y no sufragar en la segunda vuelta son acumulables?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) quiere reforzar las capacitaciones a los miembros de las juntas receptoras del voto (JRV) para la segunda vuelta de las elecciones. El objetivo es reducir el número de actas con novedades registradas en la primera vuelta de los comicios.

Enrique Pita, vicepresidente del organismo, precisó que se creó un nuevo plan de capacitación, más sencillo, enfocado en el proceso de llenado de actas. Aunque aclaró que, si un integrante de la mesa de votación ya se capacitó en la primera vuelta, no es obligatorio que asista a las charlas para el balotaje. “Si ya se capacitaron para la primera vuelta, no es obligatorio en la segunda”.



José Cabrera, consejero del CNE, recordó que con las reformas al Código de la Democracia se estableció una multa del 10% del salario básico (USD 40) si un miembro de las JRV no acude a las capacitaciones. “Si no se capacitó para la primera vuelta, debería hacerlo para la segunda”.



Cabrera aclaró que si los miembros de JRV no asisten a cumplir su tarea la multa es acumulable. La Ley electoral establece que quienes no integren las juntas el día de los comicios tendrán una sanción del 15% del SBU, es decir, USD 60.



“Las multas son acumulables. Si una persona designada como miembro de JRV no asistió en primera vuelta, y asiste en segunda, tiene la multa de la primera vuelta. Si un ciudadano que fue nombrado no asistió en primera vuelta y tampoco irá en la segunda, tiene el doble de la multa, es decir, USD 120”.



En la primera vuelta hubo miembros de mesa que no asistieron a cumplir su tarea y se pidió la colaboración de personas que estaban en la fila. Es por ello que el CNE resolvió transmitir en cadena nacional un video explicativo del proceso de escrutinio y el llenado de actas. “Se va a informar a toda la ciudadanía como debe realizarse el proceso, si en algún caso, se solicita a la gente que esté en las mesas, para que colaboren y estén capacitados”.



El CNE designó, mediante un sorteo público, a 277 273 ciudadanos para integrar las JRV. El 80% son estudiantes de universidades e institutos tecnológicos.



En las 24 Delegaciones Provinciales se inició una campaña para motivar a los integrantes de las mesas de votación para que asistan al balotaje del domingo 11 de abril. Además, según Cabrera, en los recintos donde hubo más actas con novedades se hace un “seguimiento personal”, con la intención de tener un contacto directo con los integrantes de las juntas.



Para el balotaje se puede reforzar las capacitaciones desde la aplicación CNE App, en las 24 Delegaciones Provinciales y a través de la página web: capacitacionelectoral.cne.gob.ec



Multas por no sufragar



El consejero Cabrera también recordó que las multas por no sufragar son acumulables. Si una persona no ejerció su derecho al voto en la primera vuelta de las elecciones, sin justificación, debe pagar una multa de USD 40. “Las multas son acumulables tanto para miembros de JRV, como para la ciudadanía en general”.



Es decir, si una persona no votó el 7 de febrero pasado, pero sí sufragará en el balotaje, igualmente mantiene la multa de USD 40, correspondiente a la primera vuelta. “Si no votó en la primera vuelta y en la segunda, serían USD 80 de multa”, aclaró el funcionario.