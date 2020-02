Agentes sancionan a personas que no respetan el horario de recolección de basura en Quito con multa de USD 80

LEA TAMBIÉN

Los integrantes de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) junto a funcionarios de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo) realizan controles en distintos sectores de Quito para identificar y sancionar a las personas que colocan los desechos y basura en la vía pública.

Dejar la basura en el espacio público o en lugares no destinados para recolección de residuos es una contravención de primera clase sancionada con el pago de una multa del 20% del Salario Básico Unificado (USD 80). Esa fue la notificación que entregaron el miércoles 12 de febrero del 2020 los funcionarios municipales a los ciudadanos que botaban fundas de basura en parterres, aceras y en la calle.

Emaseo dijo que los operativos de sanción se realizaron en el norte de Quito, en sectores como El Edén, en las calles De los Nardos y Leonardo Murialdo, donde un hombre fue multado por sacar la basura y abandonarla en la vía pública.



Los recorridos también se realizaron en el Mercado Mayorista, en el sur, en las avenidas Maldonado y Pungalá. El dueño de un local comercial fue sancionado.



Emaseo señaló el 11 de febrero que aproximadamente 12 ciudadanos al día son multados por disponer de manera incorrecta los residuos sólidos, y por no respetar los horarios de recolección.



La Empresa instó a la ciudadanía para que respete los horarios de recolección de basura y recordó las acciones que son parte de las contravenciones de primera clase:



- Tener sucia y descuidada el frente de casa o negocio.

- No colocar de manera correcta la basura en los contenedores y en el sitio correcto.

- No retirar los recipientes o tachos inmediatamente después de la recolección

- Arrojar desperdicios caminando o desde un vehículo.

- Ensuciar el espacio público con residuos.

- Sacar la basura fuera de los horarios.

- Transitar con mascotas sin las medidas necesarias, y ensucien el espacio público.

- Arrojar desechos producto del barrido en la vía pública, aceras, alcantarillado, quebradas-

-Depositar desechos en espacios no autorizados.