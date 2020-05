Covid-19 en Quito: ¿Cuál es la multa por no usar mascarilla en el interior de un vehículo?

LEA TAMBIÉN

Desde el 6 de abril del 2020, el uso de mascarilla en el espacio público es obligatorio en Ecuador. La medida -dispuesta por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional- es regulada por los Gobiernos locales de los 221 cantones del país.

En Quito, la Ordenanza Metropolitana N°010 dictamina la utilización de mascarilla para toda persona que realice actividad al aire libre. El ciudadano debe proteger su nariz y boca de la exposición al ambiente de forma permanente. De esa forma, se reduce el riesgo de contagio de covid-19.



Pero la disposición no solo se aplica para quien transite a pie en la capital, sino para los conductores y pasajeros que circulen en vehículos o motocicletas.



La Agencia Metropolitana de Control es la entidad encargada de vigilar que la ciudadanía cumpla con la medida. La multa a los infractores será del 25% de un salario básico (USD 100) y el doble si es reincidente, tanto para transeúntes como para conductores.

Una de las recomendaciones del COE nacional al anunciar la medida fue que la ciudadanía podría utilizar todo tipo de mascarillas, excepto la del tipo N95 con el fin de no desabastecer a los hospitales. Las mascarillas N95 solo deben ser usadas por el personal sanitario que está en la primera línea de batalla contra el covid-19.



¿Qué mascarillas usar?



De acuerdo con el alcalde Jorge Yunda, las mascarillas hechas a base de tela antifluidos y actibacterial funcionan para los quiteños. Asimismo, impulsó a la ciudadanía a adquirir las que son fabricadas en territorio nacional para reactivar a los talleres textiles.



Si sale a las calles, recuerde no tocar su mascarilla; evite sacarse y ponerse varias veces durante el día. Recuerde que podría estar contaminada. Si la toca, hay riesgo de infectar sus manos o cara.



Para blindarse ante la propagación del covid-19, es importante no solo el uso de la mascarilla, sino mantener una distancia de dos metros, además de llevar consigo alcohol y gel.





¿Qué indumentaria es la adecuada para salir a las calles?

1. Use -en lo posible- shorts y una prenda interna: camiseta o bividí debajo de su ropa de calle que debe cubrir todo su cuerpo. Esto para que se pueda retirar la ropa expuesta al llegar a casa.



2. Si se encuentra en zonas con clima frío, como Quito, se recomienda que utilice una chaqueta impermeable con capucha para facilitar el proceso de desinfección.



3. En cuanto al calzado, los expertos afirman que es importante el uso de botas de caucho o zapatos que puedan ser desinfectados de forma práctica. Evite las sandalias o calzado que exponga sus dedos.