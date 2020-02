José Mujica en desacuerdo con Nicolás Maduro, pero también contra sanciones económicas a Venezuela

LEA TAMBIÉN

El expresidente uruguayo José Mujica rechazó este martes 4 de febrero del 2020 el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero también las sanciones económicas impuestas a este país por EE.UU. que, según su criterio, perjudican al pueblo y no favorecen una solución dialogada.

"No estoy de acuerdo con Maduro, y no estoy de acuerdo con la manera en que quiere el mundo solucionar el problema de Venezuela", afirmó el exmandatario uruguayo ante la prensa en la ciudad española de Valencia, donde mañana recibirá un premio que reconoce su labor por los derechos humanos.



"Hay que ayudar en todo lo posible a que tengan una salida. Y no creo que se esté tan lejos de que sea posible; (...) no creo que sea un imposible que se logre un grado de negociación entre las fuerzas que están en disputa en Venezuela que le pueda dar una salida institucional decorosa a ese pueblo martirizado", dijo Mujica.



El político izquierdista, presidente de Uruguay de 2010 a 2015, declaró que fue "amigo" de Chávez, y se mostró en contra "del rumbo que se tomó en Venezuela, pero también de las sanciones económicas" impuestas a ese país como forma de presión contra el gobierno de Maduro, señaló en alusión a Estados Unidos.



"Las sanciones económicas las pagan los pueblos, que son los que pasan hambre. Terminan perjudicando precisamente a los más humildes", lamentó.



El político latinoamericano también expresó una especial preocupación por la posibilidad cierta de lo que denominó "un holocausto ecológico".



"Sabemos, por ejemplo, que estamos llenando el agua de microplásticos. Y se puede vivir sin plásticos, pero no somos capaces de enfrentar los intereses que lo impiden".



Mujica (1935) apuntó que es precisamente la vida "lo que está en juego. Va a ser una lucha muy larga, pero podemos revertir este proceso. Depende de la gente", concluyó.