35 mujeres, víctimas de femicidio, en este 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cada 72 horas, en Ecuador, una mujer, una adolescente o una niña es apuñalada. Otras tantas son estranguladas, asfixiadas, degolladas, golpeadas o disparadas. Desde el 1 de enero hasta el 5 de mayo de este 2019, 35 mujeres han sido víctimas de femicidio, es decir, violentamente asesinadas por el hecho de ser mujeres.

Esa información surge del más reciente mapa de femicidios levantado por organizaciones de la sociedad civil: Fundación Aldea, Taller Comunicación Mujer, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Red de Casas de Acogida para víctimas de violencia.



“Confirmamos que no existe una acción institucional eficiente para prevenir la violencia, desde organismos públicos”, comenta Paola Maldonado, de Fundación Aldea. No se usan –apunta- de forma adecuada las opciones para la erradicación de la violencia, no se atiende a las víctimas, muchas de las mujeres que fueron víctimas de femicidio ya registraron hechos de violencia previos.



“Denunciar la violencia intrafamiliar no sirve de nada, las mujeres siguen siendo asesinadas en sus hogares, por sus propias parejas; los fiscales y jueces no tienen claro lo que significa la violencia de género y el uso de figura de femicidio en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), para sancionar de tal modo que se sienten precedentes sobre estos hechos de violencia" señala Maldonado.



En este año, Guayas, Cotopaxi y Pichincha son las provincias con mayor incidencia de femicidios. De las 35 víctimas, cinco eran extranjeras (una peruana y cuatro colombianas). Además una era menor de edad y otra adulta mayor.

El monitoreo de las organizaciones muestra además que en el 89% de casos, los femicidas fueron exparejas, novios o esposos. Y 26% de mujeres asesinadas ya habían reportado incidentes violentos. Pero no fueron protegidas.



Desde el 2014, en el país se han producido 663 femicidios. En este 2019, producto de estos asesinatos violentos contra mujeres, 45 niños y adolescentes se quedan sin madre. Cuatro de los femicidas se han suicidado y dos más lo intentaron.