Mujeres son víctimas de ciberdelitos en Ecuador; falsos perfiles en redes sociales utilizan sus fotos para estafas

Los delitos a través de plataformas digitales se incrementan en el Ecuador. Freddy Sarzosa, director de la Unidad contra los Ciberdelitos de la Policía Nacional, señaló que solo 2020 se registraron 2 300 denuncias de este tipo.

Así lo señaló este 2 de marzo del 2021, en un canal televisivo local, tras conocer el caso de Valery Carbalí, una modelo de 22 años que fue víctima de un ciberdelito.



La joven relató que recibió múltiples mensajes de sus conocidos y amigos, quienes encontraron un perfil suyo falso en la red social Instagram. "Me enviaron imágenes donde salen mis fotos, con un link a una cuenta de Only Fans. Obviamente no es mi perfil, no soy yo", señaló la Carabalí para Ecuavisa.



El enlace lleva a una cuenta con sus fotos en una plataforma disfrazada del popular sitio Only Fans, una página web que ofrece el servicio de suscripción de contenido, entre sus más populares para adultos. Su modelo de negocio consiste en que los creadores de contenido pueden ganar dinero de los usuarios que se suscriben a su perfil, los "fans".​



El perfil falso de Valery ofrecía contenido de tipo sexual. Pero ella no es la única afectada.



La modelo ecuatoriana Dayana Copete también fue víctima. Las características del delito fueron similares, un desconocido creó un perfil falso de Dayana en donde se ofrecía contenido para mayores de 18 años.



"Al parecer esa cuenta de Instagram había seguido a todos mis contactos y ahí fue cuando publiqué que reporten esa página porque me estaba perjudicando totalmente", señaló para el mismo medio televisivo.



El Director de la Unidad contra los Ciberdelitos de la Policía Nacional señaló que con estos delitos se dan desde estafas hasta robo de datos.